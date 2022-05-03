"CopyTicks"in Test Edilmesi - sayfa 47
Kimse izlemeyecek veya anlamayacak. Hisse senedi keneleri ve MT5'in karşılaştırmalı bir analizi olana kadar konuşma boştur. Çünkü Aracıya çarpık verileri ileten borsa olduğunu her zaman söyleyebilirsiniz.
Sadece yakından bakarsanız, dışarıdan onay gerektirmeyen şeyler var ...
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
'CopyTicks'in Test Edilmesi
fxsaber , 2021.11.12 08:05
Aracıya çarpık verileri ileten borsa olduğunu her zaman söyleyebilirsiniz.
Adım adım videoyu izleyin
Ve sonunda
Zamanın belirli bir noktasında mevcut keneyi bulmanın zor bir iş olduğunu doğru anlıyor muyum?
Örneğin 2022.04.29 23:00:00.000 tarihinde hangi tik ile ilgili olduğunu bulmanız gerekiyor. Ekranda vurgulanır.
Aklıma gelen tek çözüm.
Güzelce yapılmış, ondan önce bunun mümkün olabileceği hiç aklıma gelmemişti.
Böyle düzeltirdim - anlam aynı, sadece 1 kez.
Böyle bir görevle yalnızca tarihte >=2 tick dizisini ve burada senkronize etmek gerektiğinde karşılaştım. Ancak her iki durumda da, senkronizasyon zaten bir seferde boşaltılan hazır dizilerdedir. Hem orada hem de orada, dizinlerin seri kayması ile senkronize edilir. Hangi zamanın (gelecekte) en yakın olduğuna bakıyorum ve bu enstrümanın indeksini ++ değiştiriyorum.
Ne yazık ki, bitişik keneler arasındaki aralığı tahmin edemezsiniz. Bazen yarım dakikadan çok daha fazla.