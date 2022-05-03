"CopyTicks"in Test Edilmesi - sayfa 36
merhaba,
build 1488, göstergeler ve CopyTicksRange ile çalışırken sorunu çözdü. Her şey iyi çalışıyor! ;)
Ancak Market'ten Test Raporu'nun CopyTicksRange için henüz desteği yok (resim).
" İŞLEM ROBOTU PİYASA YAYINLAMADAN ÖNCE HANGİ KONTROLLERDEN GEÇMELİDİR " başlıklı bir soruda , "CPU ve bellek tüketimi" bölümünde " İlk başlatma uzun sürüyorsa (örneğin 100 ms'den fazla), o zaman kodu optimize etmek gerekir." peki bunu tersine çevirmenin bir yolu var mı? Örneğin, EURUSD üzerinde Hacim Delta Kümülatif hesaplamak istiyorsanız, ilk OnCalculate() çalıştırması 00:00:00'da saymaya başlarsanız 100ms-150ms civarında olmalıdır ve TimeCurrent() 22:30:00 civarındadır. Test Raporunu denerseniz, her zaman "test cihazının çok uzun zaman aldığını" bildirir =/
saygılarımla,
Romeu.
çevirmen:
Hey,
build 1488, göstergeler ve CopyTicksRange ile çalışırken sorunu düzeltti. Her şey mükemmel çalışıyor! ;)
Ancak Marketplace'teki Test Raporunda henüz CopyTicksRange desteği yok (görüntüler).
"İŞLEM ROBOTU PİYASA YAYINLAMADAN ÖNCE HANGİ KONTROLLERDEN GEÇMELİDİR" başlıklı makalenin "CPU ve bellek tüketimi" bölümündeki bir soruda şöyle diyor: "İlk başlatma uzun sürüyorsa (örneğin, 100 ms), daha sonra kodu optimize etmek gerekir." peki bunu tersine çevirmenin bir yolu var mı? Örneğin, EURUSD üzerinde Delta Kümülatif Hacmi hesaplamak istiyorsanız, 00:00:00'dan saymaya başlarsanız ve TimeCurrent() 22:30:00 civarındaysa ilk OnCalculate() çalıştırması 100ms-150ms civarında olmalıdır. Test raporunu denerseniz, her zaman "test cihazı çok uzun sürüyor" diyor =/
En iyi dileklerimle,
Romeu.
Test cihazındaki CopyTick çalışmıyor ya da ne?
İşe yarıyor! Test cihazı ve komisyoncumla küçük bir sorunum vardı.
tr:
Çalışıyor! Az önce Strategy Tester ve aracımla ilgili küçük bir sorunum vardı.
Bugün, başka bir BCS sunucuları sıkışması fark edildi. Eğriler 2016.12.06 11:28 tarihi için en az Si-12.16 ve RTS-12.16'ya göre gerçek hacim değerleri vermektedir.
Açılıştan ekran görüntüsü (her şey yolunda):
BCS'den ekran görüntüsü (söve!):
Bundan daha da fazlası, BCS bu çubuk için eğik OHLC verdi! BCS'ye karşı güvensizlik artıyor...
Katma:
Mevcut her iki gerçek sunucudaki verileri çarpıtın.
Discovery'de şimdi Si-12.16'da geçmişi olan bir söve buldum:
Hata yalnızca Access Server II sunucusunda yeniden oluşturulur.
@Aytugan Khafizov bildiğim kadarıyla "Keşif" problemleriyle uğraşıyorsunuz. Konuya katılın. Bana sunulan 4 sunucudan birinde neden böyle bir cant'ın görünmesi çok ilginç.
Markete bak, bunu gördüm. Ayrıca servis masasına eklenmesini istediğiniz bir dilek yazmayı deneyebilirsiniz.
Piyasada sadece MQL4 için gördüm. Evet, bir şeyler yazın - bir saatlik çalışma - mum inşa edin ..., sorun şu ki, göstergenin çalışmadığı dönem için veri alamıyorsunuz.
Burada SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_INTEREST,interests) strateji test cihazında geçerlidir (geçmişte) bir değer döndürmez. Bu bir hata veya bir tür belirsizlik olarak kabul edilebilir mi? Eh, sunucudaki açık ilgiyle ilgili geçmiş verileri kaydetmezler. Geliştiricilere bir teklif yazmak mantıklı mı? Yazık çünkü açık pozisyonlar hakkında bilgi, piyasanın durumunun ana parametrelerinden biridir. Verilere göre bir arşivi bile nerede bulabilirim, .. bir dosyadan yükleyin
Piyasada sadece MQL4 için gördüm. Evet, bir şeyler yazın - bir saatlik çalışma - mum inşa edin ..., sorun şu ki, göstergenin çalışmadığı dönem için veri alamıyorsunuz.
Burada SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_INTEREST,interests) strateji test cihazında geçerlidir (geçmişte) bir değer döndürmez. Bu bir hata veya bir tür belirsizlik olarak kabul edilebilir mi? Eh, sunucudaki açık ilgiyle ilgili geçmiş verileri kaydetmezler. Geliştiricilere bir teklif yazmak mantıklı mı? Yazık çünkü açık pozisyonlar hakkında bilgi, piyasanın durumunun ana parametrelerinden biridir.
HAK ile ilgili tarihsel verilerin elde edilemeyeceğini sizinle tartışmıyorum. Sadece kendi topladıkları / bir dosyaya yazdıkları.
O yüzden geliştiricilere yaz diyorum, çabucak böyle bir şey var ama sende yok. Sırada değil! Daha önce, kene geçmişi almak imkansızdı, buna rağmen kaydedildi. Şimdi alabilirsiniz. Belki de tarihte OI ile aynı olacaktır. Ancak yalnızca kullanıcılar "Geçmişte OI'ye ihtiyacımız var" derse. Yani - yazmanın bir anlamı var.
Verilere göre bir arşivi bile nerede bulabilirim, .. bir dosyadan yükleyin
Verileri kendiniz toplayın, bir dosyaya yazın ve göstergeye besleyin.
Quick'te (en azından benim için - onunla yeni çalışmaya başladım) her gün OI verilerinin üzerine yazılıyor. Elbette toplamakta, bir dosyaya yazmakta sorun yok ama kim ne derse desin her şeyi toplamayacaksınız. Ve boşlukları olan veriler üzerinde stratejileri test edemezsiniz. Burada bir ağdaki verilerin boşaltılmasını yiyebilir mi? - bulamadı. Tarihte (test cihazı) OI hakkında veri bulunmadığı gerçeğine atıfta bulunarak yazmaya çalışacağım: test cihazında ve gerçek hayatta belirsizlik. Ve tahliyeye bir gösterge ekleyecekleri gerçeği hakkında - bence mantıklı değil. Çok dar olduğu ortaya çıktı - anladığım kadarıyla sadece RTS'deki acil biri için.
Tamam, işte keneler hakkında bir konu ve ben OI'm ile birlikteyim. Tiki'ye OI ekleseler daha iyi olurdu =)
Quick'te (en azından benim için - onunla yeni çalışmaya başladım) her gün OI verilerinin üzerine yazılıyor. Elbette toplamakta, bir dosyaya yazmakta sorun yok ama kim ne derse desin her şeyi toplamayacaksınız. Ve boşlukları olan veriler üzerinde stratejileri test edemezsiniz. Burada bir ağdaki verilerin boşaltılmasını yiyebilir mi? - bulamadı. Tarihte (test cihazı) OI hakkında veri bulunmadığı gerçeğine atıfta bulunarak yazmaya çalışacağım: test cihazında ve gerçek hayatta belirsizlik. Ve tahliyeye bir gösterge ekleyecekleri gerçeği hakkında - bence mantıklı değil. Çok dar olduğu ortaya çıktı - anladığım kadarıyla sadece RTS'deki acil biri için.
Tamam, işte keneler hakkında bir konu ve ben OI'm ile birlikteyim. Tiki'ye OI ekleseler daha iyi olurdu =)
Eğil ve yaz, böylece bu verileri kenelerin verilerine eklesinler! Veri toplama ile ilgili olarak - burada tartışılabilir, ancak ben yapmayacağım :)
Her durumda, burada bir şeyi eklemek / düzeltmek / yeniden yapmak için argümanlar ve azim gereklidir. Aksi takdirde, her şey olduğu gibi kalacaktır.