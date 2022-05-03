"CopyTicks"in Test Edilmesi - sayfa 46

Igorz2006 :
Teşekkürler, inceleyeceğim

Vladimir Karputov , 2020.05.18 14:29

Kripto para tekliflerini yayınlayan bir ticaret sunucusuna bağlanmanız ve ardından çalıştırmanız gerekir.

fxsaber , 2020.06.01 11:43

Bu EA neden uyarmıyor?
 const MqlTick GetMarketWatchTick( void )
{
   MqlTick Tick = { 0 };
  
  :: SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick);
  
   return (Tick);
}

const MqlTick GetLastHistoryTick()
{
   MqlTick Tick[ 1 ];
  
  :: CopyTicks ( _Symbol , Tick, COPY_TICKS_ALL , 0 , 1 );
  
   return (Tick[ 0 ]);
}

void OnTick ()
{
   if (GetMarketWatchTick().time_msc > GetLastHistoryTick().time_msc) // Тик из Обзора рынка свежее, чем последний тик из истории.
     Alert ( "Hello!" );
}


Önceki bölümlerde.

Solda, mevcut günün 10 saniyelik bir aralığı için savaş Terminalinde bir talep var. Combat - birkaç gün çalışır, yeni keneler almak için her tikte CopyTicks*'i çağırır.

Sağda, aynı 10 saniye için bir istek olan yeni başlatılan bir Terminal var.

Sağda beş kene daha olduğu görülebilir. Onlar. savaş Terminalinde, kene veritabanı hatalarla oluşturulur.

Mevcut gün için terminal, iletişim kesintileri olmadığında, kendisi bir keneler veritabanı oluşturur. Çok daha hızlı ve daha ekonomik.

Ve günün sonunda talep ederseniz, zaten bir geçiş izniniz var mı?

Kesintilerin olmaması, yeniden taramalar / anahtarlamalar hakkında şüpheli bir tez düzenli olarak gerçekleşir.

Görünüşe göre geçen gün için ilk istek, sunucu ile senkronizasyon yoluyla kene veritabanını güncelliyor.

