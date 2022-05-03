"CopyTicks"in Test Edilmesi - sayfa 46
Teşekkürler, inceleyeceğim
Ayrıca sorunuza şu cevaba bakınız:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Birden fazla çift için kripto borsaları için evrensel bir danışman!
Vladimir Karputov , 2020.05.18 14:29
Kripto para tekliflerini yayınlayan bir ticaret sunucusuna bağlanmanız ve ardından çalıştırmanız gerekir.
Fiyat geçmişini indirin #
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
MT5 ve iş başında hız
fxsaber , 2020.06.01 11:43Bu EA neden uyarmıyor?
Aynı zamanda, aynı kontrol, aynı Terminal'deki bir savaş ticaret danışmanına bağlandı, Uyarı. Nedeni ne olabilir?
Önceki bölümlerde.
Solda, mevcut günün 10 saniyelik bir aralığı için savaş Terminalinde bir talep var. Combat - birkaç gün çalışır, yeni keneler almak için her tikte CopyTicks*'i çağırır.
Sağda, aynı 10 saniye için bir istek olan yeni başlatılan bir Terminal var.
Sağda beş kene daha olduğu görülebilir. Onlar. savaş Terminalinde, kene veritabanı hatalarla oluşturulur.
Dikkatli ol! MT5, OnTick'te SymbolInfoTick aracılığıyla gelen (kontrol edilen) kendi geçmiş onay işaretlerini atlar.
Dikkatli ol! MT5, OnTick'te SymbolInfoTick aracılığıyla gelen (kontrol edilen) kendi geçmiş onay işaretlerini atlar.
Ne yazık ki, iş yerinde yoğun kene veri beslemesi kullanıyorum. Bunun bir terminal hatası mı yoksa tasarımdan mı kaynaklandığı belli değil.
İlk bakışta, bir amaç için kasıtlı filtrelemeden çok bir hata gibi görünüyor (eksik keneler pek göze çarpmıyor gibi görünüyor). Yoksa yanılıyor muyum?
Mevcut gün için terminal, iletişim kesintileri olmadığında, kendisi bir keneler veritabanı oluşturur. Çok daha hızlı ve daha ekonomik.
Ancak bu kene veritabanı oluşturma algoritması bir hata içeriyor.
Ve günün sonunda talep ederseniz, zaten bir geçiş izniniz var mı?
Kesintilerin olmaması, yeniden taramalar / anahtarlamalar hakkında şüpheli bir tez düzenli olarak gerçekleşir.
Doğru tikler hafızada olsaydı, hatasız olarak kaydetmek zor olmazdı. Bunun yerine, bütünlük kontrolünde veya montajda bir yerde bir hata var.
SymbolInfoTick , veritabanında olmayan en az bir onay işareti yakaladı.
Burada sadece @renat cevap verebilir. Veya @Slava