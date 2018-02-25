ilk milyonunu al - sayfa 213

Daniel şimdiden bir milyonla ayrılmış gibi görünüyor.
 
Alexandr Murzin :
Hiçbir şey, yenileri gelmeyecek, milyonlara rağmen herkese yetecek)) Benim hayalim, örneğin, yakında bir konu başlatmak - 300 dolara yeni bir BMW M5 nasıl alınır :)
 
Alexey Volchanskiy :
Bir satın alma işleminde sizi ne zaman tebrik etmelisiniz?
 
Alexey Volchanskiy :
Hadi, sorun ne?
[Silindi]  
Alexey Busygin :
Başlamak istedim ama burada böyle insanları yasaklıyorlar.
 
Anton Zverev :
Başka yerden al aynı sorun
 
Peki ilk milyonunu kim yaptı? övünme. Tebrikler)))
 
Alexandr Saprykin :
burada hiçbiri yok
[Silindi]  
Alexey Busygin :
Bir tüccar var, bir forumda halka açık olarak depoyu 200 dolardan 50.000 dolara böldü. 2 ay falan. Bu yüzden mümkün.

 
Alexey Busygin :
ama konuyla ilgili kaç sayfa yazılmış)))
