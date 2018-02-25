ilk milyonunu al - sayfa 207
Evet, kendiniz "sıkıldınız". Sadece o heyecan, görünüşe göre, senden daha önce sende doğdu.
Ve ticarete bir iş olarak yaklaşıyorsanız, o zaman burada özel bir "cips" yoktur... Kendiniz bilin, teknikleri test edin, ancak işe yarayanları koyun, çalışmayanları kaldırın... Ve sizin için durmak yok - çıkışlar... Gerçek ve gök yüksek karlar...
Kisselnye kıyıları ve benzeri hakkında ...
Peki, bundan bahsediyorum.
Ticarete "büyük bir spor" olarak yaklaşmamalısınız - çılgın mevduat yükleri, gece gündüz eğitim, "germe", "ikinci rüzgar" ve diğer takılar... Ve zaman, güç ve sağlık kaybedersiniz. Ve podyumda durursanız, uzun sürmez.
Ticarete "zindelik gibi" yaklaşmayı öneriyorum. Yükler ılımlı ve acelesi yok, ama çok daha önemlisi düzenli. Bir dünya yıldızı olmayacaksınız, ancak sağlığınızı iyileştirecek ve fiziksel formunuzu iyileştireceksiniz ve bu da çekiciliğinizi artıracak ...
Evet, insanların böyle önemsiz şeylere ihtiyacı yok ... Ona dünya rekorları ver ... Nu-nu ... Cesaret ...
Eh, 10'a kadar olmasa bile, ama şimdi olduğu gibi -% 1-3 oranında bir milyona kadar uzak olmadığını hesaplamak kolaydır
herkesinki kendine
Birisi yılda% 20 istikrarlı bir şekilde gösterirse sevinirim, ancak böyle yaban turpu bulacaksınız ...
Dinle, bana Soros ve hedge fon profesyonellerinin yılda %20 ile mutlu olup olmadığını açıkla.
o zaman günde 1-3 için umutlar nerede?
Pekala, iyi anlıyorum ki kaldıraç - Soros'un 100'ü olamaz ve hatta 10'u bile olası değildir,
ama hala ...
Depoyu birkaç ayda 200 dolardan 600.000 dolara aldı. Tam sayıları hatırlamıyorum ama sonuç etkileyiciydi. Sentetiklerde kullanılmış ticaret. Yanılmıyorsam 2011 yılıydı.
ne komisyoncusuydu
Ve 600.000 ödediler mi?
Depoyu birkaç ayda 200 dolardan 600.000 dolara aldı. Tam sayıları hatırlamıyorum ama sonuç etkileyiciydi. Sentetiklerde kullanılmış ticaret. Yanılmıyorsam 2011 yılıydı.
Evet, hiçbir yere gitmedik. Piyasanın kendisi gün içi ticaret için baskı yapıyor:
Piyasanın gün içinde kaç tane salınım hareketi yaptığını görün. İnsanı büyük partiler ve kısa hedefler hakkında düşünmeye sevk eden işte bu dalgalanmalardır. :)
Ancak piyasa göründüğü kadar basit değil, bu yüzden şu şeyleri de sunuyor:
Yani bir pozisyon açtıktan sonra pozisyonuma karşı neredeyse geri tepmesiz bir hareket oluyor ve bunun sonucunda stop out oluyor.
Evet, günlük %10 stratejisi "kamikaze" etkisini içeriyor, katılıyorum. Ancak 18 gün içinde, depoyu 4.04 dolardan 76.0 dolara, yani 19 kez overclock ettim!
Sizin stratejinizle böyle bir sonucu almanız yıllar alacaktır. Ve 5000$ depozito olsa bile, stratejiniz Forex geliriyle yaşamanıza izin vermeyecektir.
Sadece ticaret için farklı yaklaşımlar kullanıyoruz.
Bu kadar ! Depoda 5000 dolarınız olsaydı böyle bir aracı asla kullanmazdınız.
Dahası, kendiniz "piyasa sunar" diyorsunuz. Ama aslında - piyasa hiçbir şey sunmuyor, sadece giriş noktalarınız açık kurallar uygulanmadan tarihe göre seçiliyor. Ve bu, boşa giden yol, bu tür hareketlerde ve bu nedenle - şimdiye kadar hiç kimse düzenli olarak böyle para kazanmıyor.
Kazançların düzenli hale gelmesi için giriş ve çıkış noktalarında net kriterler kullanılması gerekiyor. Ve belirttiğiniz noktaları resmileştirmeye çalışın! Eminim bu kriterlerin zarar vereceği başka birçok durum vardır. Ve bu nedenle, kullanılamazlar.
Bana gelince, bir pozisyondan çıkmak girmekten çok daha önemli, bu çıkış kaybetse bile ama doğru çıkışı nasıl bulacağım en az %75 xs)
Soru.
Oynaklık zaman içinde farklı noktalarda aynı mı?
Ve eğer öyleyse, farklı işlemlerde hacim, durma, alım neden aynı olsun?
Ve eğer öyleyse, neden kârın %75'i? Kayıplar 30-50 dolar ise ve kâr 100-200 ise, 50/50 oldukça tatmin edicidir.