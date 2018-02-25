ilk milyonunu al - sayfa 4

_new-rena :
ya böyle çok az insan vardı ya da çok halka açık değildi)
bu yüzden bu soruya ışık tutmanın zamanı geldi :-D
 
ilginç
 
indeet :
çok çok ilginç!!! ;)
 
mmmoguschiy :
Gübrenin ortasında bir gül mü çıktı?
 
"100 günde milyoner" diye bir şey dün için bir rapor vermedi.
 
abolk :
Dün Kolka Amca ile bir şeyler içtim. Bugün akşamdan kalma :-D

Günlük raporlama konusunda bir anlaşma yoktu))
 
mmmoguschiy :
Kiminle? Mardzhov'la mı?

 
Contender :

Skype aracılığı ile. Yaparsan tekrar söyledim - seni bizzat ziyaret edeceğim :-D
 

Genel olarak anlaşılabilir. Çok fazla gürültü ve raspaltsovki oldu. Topikstarter pantolonundan fırladı. Ama bir karışıklık olduğu ortaya çıktı. "100 Günde Milyoner" 5'te başarıyla birleştirildi.

 
abolk :

Gerçekten! Yine hayaller ve umutlar yıkıldı
