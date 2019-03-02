FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2101
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
sigara mı solaryum mu???
O zamanlar hala küçüktün.
Burada ana hatları verilen çalışma metni ne kadar bilgilendirici? http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=157629&page=1 okumaya değer mi? işinize yarar mı? Yazdığını bir yerde mi gördüm?
Evet.
O zamanlar hala küçüktün.
Evet.
olabilir...
Gudermes yakınlarında, onu hala sıcak bir şekilde bloğumuzdan sürüklediler ..., tonlarca ...
Bunu 30 yıldır yapmadım
Uyum yok...
Peri masalları çizilmez ,
Amlet kızarmış değil ...
Efsane, sadece, iyi adam,
Şube kodu onur...
Kar, çok şişman,
Hesabına gidiyor...)))
İyi akşamlar ... Artık hiçbir şey görmüyorum ... Biri bana söyleyebilir mi?
İyi akşamlar ... Artık hiçbir şey görmüyorum ... Biri bana söyleyebilir mi?
çok sevdiğim bir şey yok
Yemek çubuklarıyla denedim))) Ve eğer daha ciddiyse))?
İyi akşamlar ... Başka bir şey göremiyorum ... Biri bana söyleyebilir mi?
http://www.youtube.com/watch?v=1boM65Z8-w0