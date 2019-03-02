FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2056

Yeni yorum
stranger :
Sensei'nin vahşi fantezisi
bir dereceye kadar, o haklı ... sadece çalışmak isteyen insanlar var ve her şeyi bir daire üzerinde isteyenler var (chebureks)
stranger :
Orada değilken yaz)))

evet, uzağa gitmene gerek yok .... Ocak'ı hatırla ... herkese uzun uzun pound söylendi ... Hedefi 1.5470 bile dile getirdim (biz salak deniyorduk)

o zaman hatırla ve satış hedefinin iki seviye olduğunu göster... yine acemiyiz =)


Aşağıda satın aldıkları ve toplantının yakında olmayacağı konusunda uyardılar.... 5460 hedef oldu. yine başımız belada =)

Doğru ticaret yapmıyoruz .... karda kalabalığa karşı =)

anlaşmaya karşı 50 pipleri var, her şey .... AMCA Kolya =)

 
Zogman :

Nick

xrenfx

Forumda onun birçok yazısı var.

birçok kişi ondan bahseder

şimdi 5000-> 600 000'i 2011'de iki ayda yazdılar

bu doğru mu? ne duydum?

"Altta" uzandı, şimdiye kadar son yazdığı gibi görünüyor, http://aftershock.su/?q=node/319486, daha önce olduğu gibi tartışmaya girmedi - herkese üzüldü, birkaçı insanlar araştırmasında onu destekledi - hepsi temelde onu trolledi)))) ama boşuna!

Takma adını değiştirmez, internette onu takma adıyla bulabilirsiniz. not. Belki xrenfx gibi insanlar vardır - ama açıkçası, her şey hakkında sadece o yazdı.

 
Roman Busarov :

evet, uzağa gitmene gerek yok .... Ocak'ı hatırla ... herkese uzun uzun pound söylendi ... Hedefi 1.5470 bile dile getirdim (biz salak deniyorduk)

o zaman hatırla ve satış hedefinin iki seviye olduğunu göster... yine acemiyiz =)

Aşağıda satın aldıkları ve toplantının yakında olmayacağı konusunda uyardılar.... 5460 hedef oldu. yine başımız belada =)

Doğru ticaret yapmıyoruz .... karda kalabalığa karşı =)

her şeyin fiyatına karşı 50 pipleri var .... AMCA Kolya =)

Ben de yazdım - herkes kendi ahlaksızlığı ölçüsünde ticaret yapar. bazı insanlar için 2 pip yeterlidir...
 
Bu dalın FOREX günlerinin sonuna kadar var olması için meditasyon yapacağım, çünkü hayatımı uzatıyor ve üç yılda 10 yıl uzatıyor)))))
 

malfrida  

ah büyükanne! Hoşgeldiniz!

 
ve bu arada, neredeyse tüm çiftlerde boşluklar azaldı)) sadece 37 s.
 
Ishim : Tamam millet! müdahale etmeyecek.
 
iIDLERr 101 Çin uyarısı. Burada siyaset olmayacak.
 
iIDLERr :

malfrida  

ah büyükanne! Hoşgeldiniz!

Kadınlar bahçede patates kazıyorlar)))) Ve ben bir kızım)))
