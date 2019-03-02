FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2056
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sensei'nin vahşi fantezisi
Orada değilken yaz)))
evet, uzağa gitmene gerek yok .... Ocak'ı hatırla ... herkese uzun uzun pound söylendi ... Hedefi 1.5470 bile dile getirdim (biz salak deniyorduk)
o zaman hatırla ve satış hedefinin iki seviye olduğunu göster... yine acemiyiz =)
Aşağıda satın aldıkları ve toplantının yakında olmayacağı konusunda uyardılar.... 5460 hedef oldu. yine başımız belada =)
Doğru ticaret yapmıyoruz .... karda kalabalığa karşı =)
anlaşmaya karşı 50 pipleri var, her şey .... AMCA Kolya =)
Nick
xrenfx
Forumda onun birçok yazısı var.
birçok kişi ondan bahseder
şimdi 5000-> 600 000'i 2011'de iki ayda yazdılar
bu doğru mu? ne duydum?
"Altta" uzandı, şimdiye kadar son yazdığı gibi görünüyor, http://aftershock.su/?q=node/319486, daha önce olduğu gibi tartışmaya girmedi - herkese üzüldü, birkaçı insanlar araştırmasında onu destekledi - hepsi temelde onu trolledi)))) ama boşuna!
Takma adını değiştirmez, internette onu takma adıyla bulabilirsiniz. not. Belki xrenfx gibi insanlar vardır - ama açıkçası, her şey hakkında sadece o yazdı.
evet, uzağa gitmene gerek yok .... Ocak'ı hatırla ... herkese uzun uzun pound söylendi ... Hedefi 1.5470 bile dile getirdim (biz salak deniyorduk)
o zaman hatırla ve satış hedefinin iki seviye olduğunu göster... yine acemiyiz =)
Aşağıda satın aldıkları ve toplantının yakında olmayacağı konusunda uyardılar.... 5460 hedef oldu. yine başımız belada =)
Doğru ticaret yapmıyoruz .... karda kalabalığa karşı =)
her şeyin fiyatına karşı 50 pipleri var .... AMCA Kolya =)
malfrida
ah büyükanne! Hoşgeldiniz!
malfrida
ah büyükanne! Hoşgeldiniz!