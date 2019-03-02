FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2058

Duygular karmakarışık, bir yanda 0.6kts'de bir çekim yaptım, diğer yanda bir iki bip gecikmelere ulaşmadı ve şimdi bana karşı üst üste binme hareketi gitti...
 
new-rena :
urrraaaa! Hepsi bu kadar düşündüm - artık çizmeyin.
her şey, sabah göreceğiz)))
 
stranger :

Romanovsky, her şey bu kadar basit ve açıksa, o zaman babos için çanta dikin)

Stolnikov, sorularınız ve istekleriniz beni şaşırtıyor. Altı yıl eğitim görmüş, sonra birkaç yıl hastanede yerleri yıkayan bir cerraha yaklaşın ve ondan size ameliyatları nasıl yapacağınızı öğretmesini isteyin, sonra gözlerine bakın. Bu hemen hemen aynı tepkidir. O yüzden arkadaşlar saçma sapan sorular sormayın, cevaplamayacağım, önce bana sorun, Eidler, Mif ve daha niceleri burada, kaç yıldır bu işi yapıyoruz. Bir Öğretmen, loshar olduğu için ...., ugh, saygın bir kişi olarak kaldı)))

ahh, yani sen bir yazışma cerrahı-temizleyici misin? Ve düşündüm - saygın bir insan - üzüntü ...
 
tuma88 :

Şimdiden bahsediyorum.

Teşekkür ederim.

peki, şimdiyse - grafiğin geçmişine dikkat edebilirsiniz - ok yukarı ve fiyat düştü
 
Nikolai Romanovskyi :
Hayır efendim, toplamda bir veya üç)) ve benim için felaket değil
ve aptalca düşündük - üçüncü daireyi ipotekle sattık
 
Zogman :

bu teorik olarak mümkündür - iyi kaynaklara daha hızlı bir kanala sahip olmanız ve DC'yi geçmeniz gerekir -

ancak DC kayıplara maruz kalacaktı - 600 bin kazanmasına izin vermeyeceklerdi - yayılma genişletilecek veya tamamen kapatılacaktı

bu nedenle, çalıştığı masa, sözde çıkar çatışması olmayan bir ECN olarak konumlandırılmıştır - emirler, bankalararası emirlerle değilse, DC katılımcılarının emirleriyle azaltılır. Genel olarak, DC'nin özel tüccarlarının "sözde" 600 biçme makinesi için likiditesi vardı)))))
 
Zogman :

savaşçılar geçmiş günleri hatırladı ...

ps

bana hrenfix'ten bahset, ha?

Evet, ondan bahsetmeyecek ... Pek tanıdık değiller - dallar çok farklı))
 
Roman Busarov :
kimin hakkında???
sana söyleme dedim
 
Server Muradasilov :

"Altta" uzandı, şimdiye kadar son yazdığı gibi görünüyor, http://aftershock.su/?q=node/319486, daha önce olduğu gibi tartışmaya girmedi - herkese üzüldü, birkaçı insanlar araştırmasında onu destekledi - hepsi temelde onu trolledi)))) ama boşuna!

Takma adını değiştirmez, internette onu takma adıyla bulabilirsiniz. not. Belki xrenfx gibi insanlar vardır - ama açıkçası, her şey hakkında sadece o yazdı.

serin! Bağlantı için teşekkürler! okuyacağız
 
Zogman :

size kim aptal dedi? Yoksa M.Ö.

iplik uzun zamandır "forumun büyüğü" olarak adlandırılıyor

ve hepiniz çocukluk hakaretlerini hatırlıyorsunuz -

Evet, buradaki çocuklar her zaman alıngan ... veya ... Düşünmekten bile korkuyorum ...
