FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2058
urrraaaa! Hepsi bu kadar düşündüm - artık çizmeyin.
Romanovsky, her şey bu kadar basit ve açıksa, o zaman babos için çanta dikin)
Stolnikov, sorularınız ve istekleriniz beni şaşırtıyor. Altı yıl eğitim görmüş, sonra birkaç yıl hastanede yerleri yıkayan bir cerraha yaklaşın ve ondan size ameliyatları nasıl yapacağınızı öğretmesini isteyin, sonra gözlerine bakın. Bu hemen hemen aynı tepkidir. O yüzden arkadaşlar saçma sapan sorular sormayın, cevaplamayacağım, önce bana sorun, Eidler, Mif ve daha niceleri burada, kaç yıldır bu işi yapıyoruz. Bir Öğretmen, loshar olduğu için ...., ugh, saygın bir kişi olarak kaldı)))
Şimdiden bahsediyorum.
Teşekkür ederim.
Hayır efendim, toplamda bir veya üç)) ve benim için felaket değil
bu teorik olarak mümkündür - iyi kaynaklara daha hızlı bir kanala sahip olmanız ve DC'yi geçmeniz gerekir -
ancak DC kayıplara maruz kalacaktı - 600 bin kazanmasına izin vermeyeceklerdi - yayılma genişletilecek veya tamamen kapatılacaktı
savaşçılar geçmiş günleri hatırladı ...
ps
bana hrenfix'ten bahset, ha?
kimin hakkında???
"Altta" uzandı, şimdiye kadar son yazdığı gibi görünüyor, http://aftershock.su/?q=node/319486, daha önce olduğu gibi tartışmaya girmedi - herkese üzüldü, birkaçı insanlar araştırmasında onu destekledi - hepsi temelde onu trolledi)))) ama boşuna!
Takma adını değiştirmez, internette onu takma adıyla bulabilirsiniz. not. Belki xrenfx gibi insanlar vardır - ama açıkçası, her şey hakkında sadece o yazdı.
size kim aptal dedi? Yoksa M.Ö.
iplik uzun zamandır "forumun büyüğü" olarak adlandırılıyor
ve hepiniz çocukluk hakaretlerini hatırlıyorsunuz -