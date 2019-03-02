FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2057
Kadınlar bahçede patates kazıyorlar)))) Ve ben bir kızım)))
İyi akşamlar bayım. Fotoğrafını gösterdin mi?))) Sadece bu konuda böyle bir gelenek var .... Kimin bulduğunu bilmiyorum)))
Kadınlar bahçede patates kazıyorlar)))) Ve ben bir kızım)))
"Altta" uzandı, şimdiye kadar son yazdığı gibi görünüyor, http://aftershock.su/?q=node/319486, daha önce olduğu gibi tartışmaya girmedi - herkese üzüldü, birkaçı insanlar araştırmasında onu destekledi - hepsi temelde onu trolledi)))) ama boşuna!
Takma adını değiştirmez, internette onu takma adıyla bulabilirsiniz. not. Belki xrenfx gibi insanlar vardır - ama açıkçası, her şey hakkında sadece o yazdı.
Teşekkür ederim
5000->600 000 olduğu doğru mu?
evet, uzağa gitmene gerek yok .... Ocak'ı hatırla ... herkese uzun uzun pound söylendi ... Hedefi 1.5470 bile dile getirdim (biz salak deniyorduk)
size kim aptal dedi? Yoksa M.Ö.
iplik uzun zamandır "forumun büyüğü" olarak adlandırılıyor
ve hepiniz çocukluk hakaretlerini hatırlıyorsunuz -
Bir ticaret açtın, durmak yok, DC sana ne yapabilir? Bu kadar çok kazanmak için, bir sürü sipariş vermek gerekli değil, kar faktörü yüzün üzerinde gerçek ve 140 beklenen, altı ayda 20 siparişten az, mümkün mü değil mi?)
bazı yanlış anlama
Teorik olarak bir DC atmanın mümkün olduğunu yazdım - tırnak işaretleri ile sahip olduklarından daha hızlı bir iletişim kanalı varsa
ama bunun için 600.000 dolar alabileceğine inanmıyorum - DC bunu kesecek
Bu yüzdenGeorge Merts'in fotoğrafı.
Hatırladığım kadarıyla, DC emirlerinin yürütülmesindeki kusurdan yararlandı. Ve muhtemelen, kendisine bir kâr ödendi, ancak dükkan kapandı ve şimdi bu tür kayıtlar sadece tesadüfen belirlenebilir.
Anlamıyorum
yanı sıra Tuma ifadesi
Hala bahçede turp kazıyorum , patatesler sonra)
Orada yılın 26'sında, parasenka komşu bir çiftliğe verilmek zorunda kalacak ... domuz yavruları var gibi görünüyor
6-7 adet Görünüşe göre bir veya iki tanesi verilmeli, böylece gelecekte genç hayvanlar sürülür ... göreceğiz ...
EUR cinsinden gerçek giriş - satın alma limiti 1.1055 TP 1.1085 hedef 1090 30 pip alacağım, zararı durdur 1.1024 (geleneksel olarak 30 pip)
