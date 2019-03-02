FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2029
ne tür bir düşüşe dayanabilirsin? 130 yapabilir misin?
Fiyatı gözünüzde canlandırın ve bize gösterin ... en azından yanacağız)))
http://www.forexpf.ru/_forecast_/
Yayılmanın daralması görünüşte gerçekleşmiyor. İbranice hariç. neden belli değil
aksi halde dün Runet'teki en iyi moderatör yayınlamama izin vermedi ...
Geleneksel olarak geyik tarafından cezalandırılır)))
Büyücü, gitme. balık tuttuktan sonra seni seviyorum
En fazla aylık bir TF'de, bu tür için yeterli fantezi var))) Ama ben 0,8'e kısa çizgi koydum)))
İşte tablo(lar). Dünyanın önde gelen bankalarından döviz kuru tahminleri.
Bu yüzden her şeyin hesaplanması ve dikkate alınması gerekir, mantıklı bir şey nadiren bir yere atılır)
bu doğru.
8 yıllık çalışma, toplam //bugünkü fotoğraf yığını için
Bu yüzden her şeyin hesaplanması ve dikkate alınması gerekir, mantıklı bir şey nadiren bir yere atılır)
Bu yüzden tarihe bakmak için tahmin gerçeği olan tablolar aramasını ve bir nefesle beklememesini önerdim)))
Özellikle birkaç yıl önce anlitlerin altının zirvelerinde çığlık atmasını sevdim ... para birimi bir sığınaktı, vb. ... insanlar bir patlama ile yetiştirildi))) yandı ...
0.8'i nereden aldın anlamadım. En çılgın rüyalarımda bile hayal edemiyorum.
En fazla aylık bir TF'de, bu tür için yeterli fantezi var))) Ama ben 0,8'e kısa çizgi koydum)))
böylece daha az koyabilirim) ordusuz, ekonomisiz, siyasetsiz.