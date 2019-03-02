FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2029

Zogman :

ne tür bir düşüşe dayanabilirsin? 130 yapabilir misin?

İşte tablo(lar). Dünyanın önde gelen bankalarından döviz kuru tahminleri.

Fiyatı gözünüzde canlandırın ve bize gösterin ... en azından yanacağız)))

http://www.forexpf.ru/_forecast_/

Zogman :

çıldırmış? başabaşta. çılgın fikirler satmıyorum
 
Büyücü, gitme. balık tuttuktan sonra seni seviyorum
 
Daniil Stolnikov :
Yayılmanın daralması görünüşte gerçekleşmiyor. İbranice hariç. neden belli değil

Naa ... sefil ))) (Spot_Fut) unutana kadar
aksi halde dün Runet'teki en iyi moderatör yayınlamama izin vermedi ...

Geleneksel olarak geyik tarafından cezalandırılır)))


 
iIDLERr :
Büyücü, gitme. balık tuttuktan sonra seni seviyorum
0.8'i nereden aldın anlamadım. En çılgın rüyalarımda bile hayal edemiyorum.

En fazla aylık bir TF'de, bu tür için yeterli fantezi var))) Ama ben 0,8'e kısa çizgi koydum)))


 
Vizard_ :
Bu yüzden her şeyin hesaplanması ve dikkate alınması gerekir, mantıklı bir şey nadiren bir yere atılır)
 
stranger :
bu doğru.

8 yıllık çalışma, toplam //bugünkü fotoğraf yığını için

 
stranger :
Bu yüzden tarihe bakmak için tahmin gerçeği olan tablolar aramasını ve bir nefesle beklememesini önerdim)))

Özellikle birkaç yıl önce anlitlerin altının zirvelerinde çığlık atmasını sevdim ... para birimi bir sığınaktı, vb. ... insanlar bir patlama ile yetiştirildi))) yandı ...

 
Vizard_ :
böylece daha az koyabilirim) ordusuz, ekonomisiz, siyasetsiz.

 
Neden yükseliyorsun - Yunanistan .... para .... ABD borcunu kazandı ve endişelenmiyorlar:

