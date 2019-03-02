FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 864
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Mumlar tamamen farklı sayılar ve farklı bir anlamdır. aslında mumlar farklı zamanlarda fiyatı gösteren bir göstergedir ve o kadar.
ve kırmızı mumda ne var - satın alınacak hacimler? (ya da bir şey anlamıyorum ama ticaret - dünün hacimleri hiçbir şey değil! Geçmişin TA fiyatları çok daha umut verici)
öyle, ama bu kırmızı olanda kaç tane var? sadece satıcılar bir şeyse, ikisi de zaten ikinciyse ve atalet nedeniyle mum kırmızıya dönerse, bu zaten üçüncüdür. daha fazla fiyat davranışının nasıl tahmin edileceği açık değildir.
Eh, her şey (aydınlandı), sistem doğdu. Sadece piyasada her zaman olduğu ortaya çıkmayacak. Pazartesiden itibaren yeni sınav.
İşim, PAMM bugün biraz büyüdü, gördüm, tebrikler, GUT!
paco, neredesin? Bu 10 dakikalık gecikmeyi nasıl aşabilirim? (tüm ahududuları bozar ...)
Nerede gecikme olmadan bilmiyorum, ücretli olanlar var
Nerede gecikme olmadan bilmiyorum, ücretli olanlar var
Konudaki bağlantılar için teşekkürler
)
Konudaki bağlantılar için teşekkürler
)
O ipi kestiler.
İşte pound için gerçek verilere dayanan bir gösterge:
Seçenekler
gelecekler
Hangi fiyat seviyelerine ilgi gösterildiği, hangilerine kimsenin ihtiyaç duymadığı görülebilir?
Bana bunu gösterecek göstergelerinizi gösterin, bir bakayım)))
O ipi kestiler.
İşte pound için gerçek verilere dayanan bir gösterge:
Seçenekler
gelecekler
Hangi fiyat seviyelerine ilgi gösterildiği, hangilerine kimsenin ihtiyaç duymadığı görülebilir?
Bana bunu gösterecek göstergelerinizi gösterin, bir bakayım)))
Tüm doğru düşüncelerimiz silindi...
Şu anda - programlarınızı inceliyorum. Ve neden bazı şeritler kaidenin altında - Cho'nun anlayacak kadar beyni yokken?
1,48 gelecekte - ayrıca tam olarak anlamadım. 1.502-1.584 bir yerde bana öyle geliyor.
Henüz göstergeler yapmadınız. Kurarım, kaydolurum ... (üçüncü bilgisayar harekete geçti ...)
Şu anda - programlarınızı araştırıyorum. Ve neden bazı şeritler kaidenin altında - Cho'nun anlayacak kadar beyni yokken?
evet, bunu anladım. Zincirler - kırmızı?
Bir şeyi anlasaydın, böyle sorular sormazdın. )))