_new-rena :
Mumlar tamamen farklı sayılar ve farklı bir anlamdır. aslında mumlar farklı zamanlarda fiyatı gösteren bir göstergedir ve o kadar.
ve kırmızı mumda ne var - satın alınacak hacimler? (ya da bir şey anlamıyorum ama ticaret - dünün hacimleri hiçbir şey değil! Geçmişin TA fiyatları çok daha umut verici)
Ishim :
öyle, ama bu kırmızı olanda kaç tane var? sadece satıcılar bir şeyse, ikisi de zaten ikinciyse ve atalet nedeniyle mum kırmızıya dönerse, bu zaten üçüncüdür. daha fazla fiyat davranışının nasıl tahmin edileceği açık değildir.

Eh, her şey (aydınlandı), sistem doğdu. Sadece piyasada her zaman olduğu ortaya çıkmayacak. Pazartesiden itibaren yeni sınav.

İşim, PAMM bugün biraz büyüdü, gördüm, tebrikler, GUT!

_new-rena :
paco, neredesin? Bu 10 dakikalık gecikmeyi nasıl aşabilirim? (tüm ahududuları bozar ...)

Nerede gecikme olmadan bilmiyorum, ücretli olanlar var

pako :

kaç farklı program inceledim, hepsi tek bir yerden sıralanıyor, yani. tıpkı bizim gibi. ya da bir şekilde buluşsal olarak denerler - hesaplayarak (yine öyle değil). en doğru bilgilerin olduğu, ama hepsi değil ve hiç gerçeğe benzemeyenler var .. kısacası, bir fincan çalışmayacak, ama yine de iyi bir tokat atabilirsin ... deltada, Profesör haklı , boşuna onu lanetledim (akşam biraz test etmeyi başardım, bu da elde edilmiş gibi görünüyor).
Konudaki bağlantılar için teşekkürler

)

 
_new-rena :

Konudaki bağlantılar için teşekkürler

)

O ipi kestiler.

İşte pound için gerçek verilere dayanan bir gösterge:

Seçenekler

gelecekler

Hangi fiyat seviyelerine ilgi gösterildiği, hangilerine kimsenin ihtiyaç duymadığı görülebilir?

Bana bunu gösterecek göstergelerinizi gösterin, bir bakayım)))

Tüm doğru düşüncelerimiz silindi...

Şu anda - programlarınızı inceliyorum. Ve neden bazı şeritler kaidenin altında - Cho'nun anlayacak kadar beyni yokken?

1,48 gelecekte - ayrıca tam olarak anlamadım. 1.502-1.584 bir yerde bana öyle geliyor.

Henüz göstergeler yapmadınız. Kurarım, kaydolurum ... (üçüncü bilgisayar harekete geçti ...)

_new-rena :

Şu anda - programlarınızı araştırıyorum. Ve neden bazı şeritler kaidenin altında - Cho'nun anlayacak kadar beyni yokken?

evet, bunu anladım. Zincirler - kırmızı?
 
_new-rena :
evet, bunu anladım. Zincirler - kırmızı?
Bir şeyi anlasaydın, böyle sorular sormazdın. )))
tol64 :
Bir şeyi anlasaydın, böyle sorular sormazdın. )))
uyandın ve acıkmadın mı? ))) Ördek açıkken git)))
