Ishim :

Ekle. PS)))) araç yoksa neden bir ninjaya tırmansın))))) (ve bir araç varsa, o zaman neden bir ninja)

Ördek bir bardak var, ama içmem))))

seçenekler - aynı siparişler

 
_new-rena :

şimdilik nefes alıyor

büyük olasılıkla bugün buharım bitti))) tüm beynimi çıkardım ...

ilk başta iyi gitti)))) gün içinde alımlar geldi gibi görünüyor, boğaları boşaltmak için yapılan son relow denemesi işe yaramadı ((((
 
Bunlar çalışma koşullarıyla ilgili tartışmalar ama ne yapacaksınız? (dökülerek?)
Ördek ya çok alıcı ya da satıcı var ve Evra itaatkar bir şekilde yürüyor, davulda - nerede)))) kimse kimseye dayanamaz, mesele bu değil. Fiyat için dün ekrandaki en iyi pozisyonu gösterdim. fiyat devam ediyor...
ve hemen 10 biçme makinesi. Güzel, hiçbir şey söyleme. Sadece yeni başlayanlar buna tırmanabilir. Şahsen - geçiyorum))) Yapabiliyorsan ve nasıl biliyorsan, o zaman 10 dolar başlamak için çok fazla ...
 
Bence bu - orada kalacak kendi paraları (euro'nun kendisi) var, ancak alınması gereken yabancılar (tüccarlar) var. Ve her şeye - toplam miktara bakarsınız ve onları asla bölmezsiniz. (sadece fiyatı tahmin et - TA - başarı getirebilir! veya diskler - ama bu sportif değil (((()
 
Biliyorsunuz, bunda bir şey var - miktar ne kadar büyükse, ticaret için o kadar fazla zaman. (50 bin sentten başladığını hatırlıyorum - bir yıl boyunca %15'i gördü ve sonunda farklı TC'leri test etti)
özel olarak cevaplandı

 
Bunu pratik olarak anlamıyorum (((ve bir yıl önceki ciltlerle Strange, şamdan analizinden nasıl farklı olduklarını sordu ? (hiçbir şey! )
Mumlar tamamen farklı sayılar ve farklı bir anlamdır. aslında mumlar farklı zamanlarda fiyatı gösteren bir göstergedir ve o kadar.
