FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 853
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
gürültü mü yapıyorsun?? =)
patlama ziyaretçiler))
gürültü mü yapıyorsun?? =)
başlığımızda reklam bulunmasını istiyoruz (elbette ücretli))) ve ziyaretçiler yasaklandı, bu nedenle bir fiyat üzerinde anlaşmaya vaktimiz yok ((
Şu an harika bir şey hatırladım, hatta bir sigara fırlattım, bakmaya geri döndüm, danışman manuel olarak kapattığım bir anlaşmayı açtı.
ilk anlaşması
Şu an harika bir şey hatırladım, hatta bir sigara fırlattım, bakmaya geri döndüm, danışman manuel olarak kapattığım bir anlaşmayı açtı.
Şu an harika bir şey hatırladım, hatta bir sigara fırlattım, bakmaya geri döndüm, danışman manuel olarak kapattığım bir anlaşmayı açtı.
Evet, orada kötü bir ruh var gibi görünüyor, PC'yi aydınlatmak gerekiyor.
Gönderiyi 5 kez tekrar okudum ve revize ettim ... anlamadım)))
1.3476'dan oturdu