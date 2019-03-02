FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1715

Zogman :

audi tarafından barclays

.7530'a düşmesini bekliyorum

Perşembe günü ortalamanın iki katı işlem hacmiyle satışın onaylandığını gördüklerini yazıyorlar.

ps

bu saçmalık ne anlama geliyor

psps

ayrıca orada bekliyor ama gün içi 7687 7735'e atlayabileceğini düşünüyor ve kısa devre yapmasını tavsiye ediyor

psps

Salı günü RBA toplantısı - piyasa değişiklik olmadan oranı bekliyor

analitler ..., üzerlerinde çubuk yok ...


 
Lesorub :

analitler ..., üzerlerinde çubuk yok ...


kırmızı ne anlama geliyor ve kırmızı ne anlama geliyor?
 
Zogman :
kırmızı ve kırmızı...

143.19 - 161.8 ve 261.8 - 300 (her iki yönde) çubukların yüksekliğinden

bir piyasanın fiyatı doğru mumun yönünden bu seviyelere (tersler), ardından gerçek hedefe 143.9 - 161.8'e karşı bir harekette yönlendirmesi gibi

uzun, sıkıcı, ama bedel borcuna gelecek... (faizi olan xs...)

 
Zogman :
Kırmızı olan Ayıların pozisyonudur ve kırmızı olan Leoparların pozisyonudur)))
artikul :
Ve ortada bir ejderha! =)
 
Roman Busarov :
Ve ortada bir ejderha! =)

Kolyan orada takılıyor...


Lesorub :
Kolyan orada takılıyor...
muhtemelen KOLYAN anlamına gelen opissli???? =)
 
Roman Busarov :
muhtemelen KOLYAN anlamına gelen opissli???? =)
kesinlikle bıkacaksınız ya da sonunda ... (patenleri atmak anlamında ...)
 
artikul :
En azından Yusuf Hayvanat Bahçesini anladın mı?
 
Pekala, başın arkası - bir pound mu alıyoruz?
