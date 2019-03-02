FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1717

Yeni yorum
[Silindi]  
Zogman :

evet, sadece grafiğe bakın - tanımlardan birine göre trend 27'den düşüyor - max < max , min < min

Ve kanaldan geri tepme imkansız mı?


 
Zogman :

evet, sadece grafiğe bakın - tanımlardan birine göre trend 27'den düşüyor - max < max , min < min

her şey açık - iyi şanslar))
 
Vladimir Zubov :

Ve kanaldan geri tepme imkansız mı?


Peki ya yukarı penetrasyon? Daha yüksek bir kanal var mı? ))

ZY Ve düzeltmeden düzeltme? Ve yukarı hareketin yeniden başlaması?
 
Daniil Stolnikov :
Peki ya yukarı penetrasyon? Daha yüksek bir kanal var mı? ))

ZY Ve düzeltmeden düzeltme? Ve yukarı hareketin yeniden başlaması?

her şey mümkün - tahminlerim değersiz ..

ama bakın - euro da yükseliş trendinden düştü

strengh uzun zamandır 1,51'e bir pound sözü verdi .. ancak şimdi tahminlerinden çoktan geri çekildi

yani belki her şeye bir dolar...

Dosyalar:
s2.PNG  35 kb
 
Zogman :

her şey mümkün - tahminlerim değersiz ..

ama bakın - euro da yükseliş trendinden düştü

strengh uzun zamandır 1,51'e bir pound sözü verdi .. ancak şimdi tahminlerinden çoktan geri çekildi

yani belki her şeye bir dolar...

1.51 - belki... Ama düzeltmeden sonra))
 
Düzeltmeden sonra her şey mümkün)))
 
artikul :
Düzeltmeden sonra her şey mümkün)))
bu resimler hakkında ne düşünüyorsun
 
Zogman :
bu resimler hakkında ne düşünüyorsun
Kanalın ilk dökümü genellikle her zaman yanlıştır)))
 
peki ya ruble?
 
Zogman :
peki ya ruble?

herşey yolunda...

1...171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724...2119
Yeni yorum