FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1717
evet, sadece grafiğe bakın - tanımlardan birine göre trend 27'den düşüyor - max < max , min < min
Ve kanaldan geri tepme imkansız mı?
ZY Ve düzeltmeden düzeltme? Ve yukarı hareketin yeniden başlaması?
Peki ya yukarı penetrasyon? Daha yüksek bir kanal var mı? ))
ZY Ve düzeltmeden düzeltme? Ve yukarı hareketin yeniden başlaması?
her şey mümkün - tahminlerim değersiz ..
ama bakın - euro da yükseliş trendinden düştü
strengh uzun zamandır 1,51'e bir pound sözü verdi .. ancak şimdi tahminlerinden çoktan geri çekildi
yani belki her şeye bir dolar...
Düzeltmeden sonra her şey mümkün)))
bu resimler hakkında ne düşünüyorsun
peki ya ruble?
herşey yolunda...