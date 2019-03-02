FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1718
herşey yolunda...
şaman, merhamet et, peki, resimlerindeki verilerin ilişkileri nelerdir kelimelerle açıkla?
beyler beyler noona'nın trend olduğu tek şey yenkaaa.
Zaten bir haftadan fazla bir süre önce ızgara yaptım ve son zamanlarda ...... ekran sadece kelimelerin bir onayı ...
Gerçek zamanlı olarak, bilgi çok geç ... sadece bir psikopat gibi çıkıyor. gösterge...
peki ya ruble?
Artık Şaman-Öğretmen yok ... biz kendimiz onu bekliyoruz)))
evet, sadece genel gelişim için, orada nasıl büyü yaptığınızı açıklayın
evet her şeyi anlattım...ne dinledin o zaman)))) müdahaleler gitti... sözlü müdahaleler oldu... kesimini grafikte görüyoruz...
evet açık ama
1) müdahaleleri döviz kuru ile nicel olarak ilişkilendirebilirsiniz - bir tahminde bulunmak kolaydır: bir bardak kopek derinliği N'dir ve lyams X vardır - bu, X'i dökmek anlamına gelir, N kopek kaymaya neden olur - sence öyle mi? ?
2) diğer verilerin ne anlama geldiği ve bunları kursa nasıl bağlayacağınız