FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015

Vizard_ :

herşey yolunda...


şaman, merhamet et, peki, resimlerindeki verilerin ilişkileri nelerdir kelimelerle açıkla?

 
beyler beyler noona'nın trend olduğu tek şey yenkaaa.
 
iIDLERr :
Che tryndet - satmak gerekiyor (muhtemelen). Bu sadece bir bekleme meselesi.)
 
Zogman :

Zogman :
peki ya ruble?
bu ne - 80 yaşın altında nasıl böyle zhahnets
 
iIDLERr :
beyler beyler noona'nın trend olduğu tek şey yenkaaa.
ComBan: 123.00'de küçük uzun dipleri deneyin, 122.15 ekleyin, 121.40'ı durdurun. 128,00'den çıkın.
 
Vizard_ :
Artık Şaman-Öğretmen yok ... biz kendimiz onu bekliyoruz)))
Zaten bir haftadan fazla bir süre önce ızgara yaptım ve son zamanlarda ...... ekran sadece kelimelerin bir onayı ...
Gerçek zamanlı olarak, bilgi çok geç ... sadece bir psikopat gibi çıkıyor. gösterge...
evet, sadece genel gelişim için, orada nasıl büyü yaptığınızı açıklayın
 
Zogman :
evet her şeyi anlattım...ne dinledin o zaman)))) müdahaleler gitti... sözlü müdahaleler oldu... kesimini grafikte görüyoruz...
 
Vizard_ :
evet her şeyi anlattım...ne dinledin o zaman)))) müdahaleler gitti... sözlü müdahaleler oldu... kesimini grafikte görüyoruz...

evet açık ama

1) müdahaleleri döviz kuru ile nicel olarak ilişkilendirebilirsiniz - bir tahminde bulunmak kolaydır: bir bardak kopek derinliği N'dir ve lyams X vardır - bu, X'i dökmek anlamına gelir, N kopek kaymaya neden olur - sence öyle mi? ?

2) diğer verilerin ne anlama geldiği ve bunları kursa nasıl bağlayacağınız

 
Zogman :
ComBan: 123.00'de küçük uzun dipleri deneyin, 122.15 ekleyin, 121.40'ı durdurun. 128,00'den çıkın.
