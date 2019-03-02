FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 849

Lesorub :

Evra için limit kartını yükledi:


Ve durak, kârdan daha büyük, nerede?
 
chepikds :
Ve durak, kârdan daha büyük, nerede?
durakta...
Lesorub :
durakta...
aksine, büyük olasılıkla daha karlı olacaktır
dmitriikul :
Benimki gibi bir arbitraj danışmanıyla tahminlere gerek olmadığını düşünüyorum.Doğrudan ellerle %50'den %1300'e büyüme.
bir günde? sinyallerde olduğu gibi, oradaki ördek tek bir işlemde büyüdü ve sonra yana doğru ...
1.5400'den 1.5450'ye bir pound aldım
 
azfaraon :
1.5400'den 1.5450'ye bir pound aldım
Bir şey bana boşuna gibi geliyor.
MIG32 :
Bir şey bana boşuna gibi geliyor.
hangi temel?
 
azfaraon :
hangi temel?
Bunu anladım
 
azfaraon :
1.5400'den 1.5450'ye bir pound aldım
Pound satmalıyım!
 
_new-rena :
bir günde? sinyallerde olduğu gibi, oradaki ördek tek bir işlemde büyüdü ve sonra yana doğru ...
Hangi anlamda, bir işlemde, komisyoncu yeniden fiyat teklifi vermeden önce iyi bir ticaret oldu.
