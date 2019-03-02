FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 849
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evra için limit kartını yükledi:
Ve durak, kârdan daha büyük, nerede?
durakta...
Benimki gibi bir arbitraj danışmanıyla tahminlere gerek olmadığını düşünüyorum.Doğrudan ellerle %50'den %1300'e büyüme.
1.5400'den 1.5450'ye bir pound aldım
Bir şey bana boşuna gibi geliyor.
hangi temel?
1.5400'den 1.5450'ye bir pound aldım
bir günde? sinyallerde olduğu gibi, oradaki ördek tek bir işlemde büyüdü ve sonra yana doğru ...