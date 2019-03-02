FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 845
Euro'dan bahsediyorsanız, Kase negatif bir deltaya girdi, bu da kaotik bir dalgalanmaya neden oluyor))) Dün pozitif bir delta vardı, program %100 yaptı ve düşüşe geçti))) Şu anda delta yine kırmızı, bu yüzden seviye çarpıncaya kadar yakalamak iyi değil)))
bu yüzden size söyledim - belirsizlik dönemleri var)))) Merhaba! , şampiyonayı ben organize ediyorum - bir kronometre ile yargılayacağım! katılacak mısınız? ()
Efsane ne sızdırdı? Kimi sızdırdın? Ne zaman sızdırdın? Palyaçolar, fiyat 6 incir yükseldi, bir buçuk düştü, DÜŞTÜ, çığlıklar, coşku, şey, tek kelimeyle aptallar)))
Seninle iletişim kurmakla ilgili bir şey beni bağladı))) Yol boyunca grafikleri bile görmüyorsan ne hakkında konuşabilirim. Güle güle)))
dünkü konuyu okudun, seni azarlamadım, övdüm! ((((, yüksek hızlı dalışa katılacak mısınız? (yoksa modası geçti mi? - tamam fahri hayranı olacaksınız)
Dedim ki - Nisan sonu-Mayıs başında izleme için hesap açacağım, link atacağım.
yani delta negatiftir (hacimlerden bahsediyorsanız) - bu bir düzeltmedir, bunu dikkate almıyoruz. Anlamak için deltadan hiçbir şekilde puan alamıyorum - bununla pazara girmek gerekli mi? )
ve Evrik ne yaptı ve ne büyük bir sevinçle? )))? (kısaca, çok daha anlaşılmaz)
yine de, evet, şimdiye kadar açıklanmayan böyle bir sinyal vardı). ....
hakkında! alışveriş başlar. Şimdi poundun peşinden gidelim, umarım...
ne karıştı
Efsane ne sızdırdı? Kimi sızdırdın? Ne zaman sızdırdın? Palyaçolar, fiyat 6 incir yükseldi, bir buçuk düştü, DÜŞTÜ, çığlıklar, coşku, şey, tek kelimeyle aptallar)))
Seninle iletişim kurmakla ilgili bir şey beni bağladı))) Yol boyunca grafikleri bile görmüyorsan ne hakkında konuşabilirim. Güle güle)))
Öyleydi, ama "ejderha" uçtu)
Yorumlarda ne yazacağınızı önceden düşünün! (Mit her şeyi açıkladı - her şey açık)