FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1645
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ölüyorum ... çocukça değil))) Çöp çizmekten uzaklaştığıma sevindim (18) ...
Üstelik kendisi itiraf etti, saçma olduğunu fark etti ... ve sadece 5 yıl sürdü ...
Eski Sihirbazı hemen dinlemedim)))
Konunun en başındaki birkaç kişi ona hacimlerden bahsetti, ama nerede, bu bir kraliyet işi değil))), Halt, finansal piyasaların yapısı ile ilgili makalelere bir bağlantı bile verdi, ama daha ilginç farklı Mui Ne'ye göre tahmin etmek, faydası yok, ancak sürecin kendisi)) )
Oturup okumak istemiyorsanız, döviz tüccarlarına gidin ve birkaç gün çalışmalarını izleyin, kazançları dalgalı bir yayılma üzerinde ve gerçek zamanlı olarak arz ve talep yasasının mekanizmasını göreceksiniz. , ve daha fazlası. Ancak mumların açılış fiyatlarına ilişkin tahminler .... .... kısacası, tam akhtung'dayım)))) Orada daha fazla öğretmenin yorumunu sabitledim, donduruyor ne olduğunu biliyor)))
Sadece birkaç yerden değil. "Borçlara" gelince, bu aptalca bir mektup, piyasada kimsenin kimseye borcu yok . Büyücü, dün Yusufakhodzhi'nin bir dalını okudum, bütün gün hayvanat bahçesinden kişnedi, orada boğalar, ayılar, aslanlar, ejderhalar ve diğer farklı şeyleri topladı ...)))) Ne içiyor?))))
ve burada yanılıyorsunuz =) tokat =) ama şu veya bunda şunu veya bunu alma veya satma yükümlülüğüne ne dersiniz .... ve sözleşmeyi bu seviyede yerine getirmek için bir şeyler olmalı ???... ..
ayrıntılı olarak açıklarım. Sözleşmenin satıcı tarafından yapılması ZORUNLUDUR ve alıcının sözleşmeyi yürütme HAKKI BULUNMAKTADIR, yani satıcı, yalnızca alıcının sözleşmeyi ifa için sunması durumunda sözleşmeyi gerçekleştirecektir ve sözleşmelerin %80-90'ı alıcılar için karlı olmadığı için kaybettikleri gerçeğinden dolayı, toplam sayının sadece %10-20'si yürütülür ve bazıları bir sonraki dönem için "taştığından" daha da az olduğunu düşünüyorum, bu yüzden bekleyebilirsiniz. yıllardır "borçların" geri dönüşü ve buna odaklanmanın bir anlamı yok.
Burası gibi...
Konunun en başındaki birkaç kişi ona hacimlerden bahsetti, ama nerede, bu bir kraliyet işi değil))), Halt, finansal piyasaların yapısı ile ilgili makalelere bir bağlantı bile verdi, ama daha ilginç farklı Mui Ne'ye göre tahmin etmek, faydası yok, ancak sürecin kendisi)) )
Oturup okumak istemiyorsanız, döviz tüccarlarına gidin ve birkaç gün çalışmalarını izleyin, kazançları dalgalı bir yayılma üzerinde ve gerçek zamanlı olarak arz ve talep yasasının mekanizmasını göreceksiniz. , ve daha fazlası. Ama mumların açılış fiyatları için tahminler .... .... kısacası, tam akhtung'dayım)))) Orada daha fazla öğretmenin yorumlarını sabitledim, cehennem ne biliyor)))
Kendi modeline benzer bir model alırdım ... ama beyazları karıştırmadan)))
Başka bir soru da her şeyin nasıl sunulduğu ... Evet - kalay ... Oradaki forex laboratuvarına nasıl baktı, vb. ... Sadece uzandım)))
Eh, Sensei... tabii ki bu gökkuşağına renk kattı)))
VR'yi çeşitli şekillerde keşfetmek normaldir. Aynı seçenekler parmaktan emilmez. Ve eğer Mit vazgeçmemiş olsaydı, belki
Kendikine benzer bir model alırdım ... ama beyazlarda hemorajik toplama olmadan)))
Başka bir soru da her şeyin nasıl sunulduğu ... Evet - kalay ... Oradaki forex laboratuvarına nasıl baktı, vb. ... Sadece uzandım)))
Eh, Sensei... tabii ki bu gökkuşağına renk kattı)))
İşte bunu anlamadım.
Ve laboratuvar hakkında, bu kim için geçerli?
İşte bunu anlamadım.
Ve laboratuvar hakkında, bu kim için geçerli?
Yusufkhodzha forex laboratuvarına baktı ve gerçeği kendi sözleriyle anladı)))))