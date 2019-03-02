FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1640
Anladığım kadarıyla, altta 1.08'deki göğüs hala düzeltmeleri sevmiyor ve tam oradaki profurset'i berbat ediyor.
Teşekkür ederim!
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1632#comment_1641794
)))
merhaba büyücü, serbest bırakıldın mı?)))
Eğer tekrar kapanırlarsa... hediyeyi Sensei'ye ver...
HE'ye bakıyorum ve Alplere dokunuyorum)))
Tüm hikayeyi euro seviyelerinizle olduğu gibi düzenleyin. Haftalardır orada.
Nasıl ve neyden elde edildiği elbette gerekli değildir.
Örnek (herhangi bir ayırıcı) ... 3 sütun -
tarih,seviye1,seviye2
Merhaba. Evet. Ama onları uzun süre zindanlarda tuttular)))
Efsane ... levyelerde değilse ...
Büyücü, masallar sadece bir pound ile elde edilir, ancak Yahudi'niz tarafından herhangi bir şekilde)
Pound üzerinde bir peri masalı da dinleyebilirsiniz. 5445 alacağım ve Pazartesi karlı olacak. Ancak, Cuma düşünceleri her zaman iyi değildir.
Sana söyleyeyim, bu kötü bir fikir.