FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1644
Sözleşmeler ve seçeneklerle ilgili tüm bu bilgiler nereden geliyor?
CME ile DB, ancak bu sayıları nasıl içeceğiniz size kalmış =)
İlginç !
Teşekkür ederim!
Profesyonel ızgara çizimini gösterin)
İlginç !
Teşekkür ederim!
1.10'dan bahsetmiştim = ) Cuma günü alındı =) kayıp .... ama bunu başka zaman konuşuruz =) herkese iyi geceler =)
yakışıklı!
Bir dikdörtgen göster
Yarın görüşürüz, huzur içinde yat)
Teşekkürler!
Porshchik, it bizi...
http://www.youtube.com/watch?v=BuC__W7ETps
https://www.mql5.com/ru/forum/59242
Teşekkür ederim!
Dün resim eklemek istedim ama forumda bir sorun vardı.
Sadece birkaç yerden değil. "Borçlara" gelince, bu aptalca bir mektup, piyasada kimsenin kimseye borcu yok. Büyücü, dün Yusufakhodzhi'nin bir dalını okudum, bütün gün hayvanat bahçesinden kişnedi, orada boğalar, ayılar, aslanlar, ejderhalar ve diğer farklı şeyleri topladı ...)))) Ne içiyor?))))
Üstelik kendisi itiraf etti, saçma olduğunu fark etti ... ve sadece 5 yıl sürdü ...
Eski Sihirbazı hemen dinlemedim)))
