Zogman :
Sözleşmeler ve seçeneklerle ilgili tüm bu bilgiler nereden geliyor?
Bir web sitesi var mı yoksa özel bilgiler mi?

CME ile DB, ancak bu sayıları nasıl içeceğiniz size kalmış =)
 
Roman Busarov :
Profesyonel ızgaranın resmini göster)
İlginç !

Teşekkür ederim!
tuma88 :
Profesyonel ızgara çizimini gösterin)
İlginç !

Teşekkür ederim!
1.10'dan bahsediyordum =) Cuma günü alındı =) kayıp .... ama bunu başka zaman konuşuruz =) herkese iyi geceler =)
 
Roman Busarov :
yakışıklı!
Bir dikdörtgen göster
Yarın görüşürüz, huzur içinde yat)
Teşekkürler!
 
Lesorub :

Porshchik, it bizi...

http://www.youtube.com/watch?v=BuC__W7ETps

Porshchik, bana osuruk ittir ...
 
tuma88 :
https://www.mql5.com/ru/forum/59242
ah... o kadar değil)))
Teşekkür ederim!
 
Roman Busarov :
Sadece birkaç yerden değil. "Borçlara" gelince, bu aptalca bir mektup, piyasada kimsenin kimseye borcu yok. Büyücü, dün Yusufakhodzhi'nin bir dalını okudum, bütün gün hayvanat bahçesinden kişnedi, orada boğalar, ayılar, aslanlar, ejderhalar ve diğer farklı şeyleri topladı ...)))) Ne içiyor?))))
 

Dün resim eklemek istedim ama forumda bir sorun vardı.


 
stranger :
ölüyorum ... çocukça değil))) Çöp çizmekten uzaklaştığıma sevindim (18) ...
Üstelik kendisi itiraf etti, saçma olduğunu fark etti ... ve sadece 5 yıl sürdü ...
Eski Sihirbazı hemen dinlemedim)))
 
stranger :
görünüşe göre matematiksel analizden kendi kendine yuvarlanıyor
