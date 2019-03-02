FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1489

stranger :
17. yıla kadar büyüme.

10-11 yıllık bu hile tekrarlanmalıdır.

Mevcut vuruş iki kat daha fazladır. (17 Mart'ta bitiş oku)

 
Nestradamus :

Kendine bir takma ad vermene şaşmamalı - Nostradamus (morish):

Tahmin etmek
 
Vizard_ :
Ve öğretmen yok

Evet, gece yarısı yaklaşıyor, ama Herman hala orada değil .....

Nestradamus :

Bir daha hiçbir şey olmayacağını benden daha iyi biliyorsun. 2 yıl ve alles, başka bir şey olmayacak.

Ya da daha doğrusu, 10.000 yıl önce, ilkel kabilelerin vb. sıkıcı şeylerin nasıl olduğunu tekrar hatırlayın)))

 
stranger :


Korkma, bir şey olmayacak.

Genç değilsin, bu "dünyanın sonlarından" kaç tanesini zaten yaşadın))

stranger :
Ne olacağını tam olarak biliyorum.
Vanga, 2016'da Avrupa'da kaos olduğu iddia edildiğini söyledi .... Ve o boş olacak
 
stranger :

Evet, gece yarısı yaklaşıyor, ama Herman hala orada değil .....

Yaşlı adam, bu finans piyasasını 2 yıl içinde çökerteceğiniz anlamına gelmiyor mu? sen korkma...
 
azfaraon :
Vanga, 2016'da Avrupa'da kaos olduğu iddia edildiğini söyledi .... Ve o boş olacak
Vanga'nı sikeyim....
 
stranger :
Vanga'nı sikeyim ....
Ve öğretmen yok
 
Nestradamus :
Yaşlı adam, bu 2 yıl içinde finans piyasasını çökerteceğin anlamına gelmiyor mu? sen korkma...
Dünya
 
stranger :
Dünya
