FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1492
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Aşağı hareket bekliyorum.
Ayağa kalk abiler, kalk forexboy
kurnaz bir Japon ve iyi bir pound ile ... :
Emme anneni... (hepsi aynı troller kamilfo olmadığında - seninle iletişim kurmayacağım - beni hatırlama)
selam canım)
Merak ediyorum, ereksiyon ne kadar uzakta? )))
bana gelince, 1.1289'da zayıf bir nokta vardı. Profursetka geçemedi).
Aşağı hareket bekliyorum.
Ama nerede- HZ.
Teşekkür ederim !
Sis, neh altında çöker
sen
Ne olacak dedim sen düşündün)
Bugünün minimum euro güncellenmiş gibi görünüyor ... xs zamanına kadar ...
Bugünün minimum euro güncellenmiş gibi görünüyor ... xs zamanına kadar ...
05/05/15, veriyorum:
Büyücü, sana saygı duyuyorum, kendisi de öyle ama kurdeleyi çıkar.
Ve Belarus'ta Georgievskaya'nın yerini almak için ne buldunuz?)))
Büyücü, sana saygı duyuyorum, kendisi de öyle ama kurdeleyi çıkar.
Yaşlı adam, senin neyin var? Yaşanmış, görmüş gibisin... Gerçekten propaganda entrikalarına mı düşüyorsun... 17'de affedilir, 25'te uçlara kadar (beyin yetmezliği varsa) ...
Ama bizim yıllarımızda (Solnechny'ye teşhis için) benziyor ...
Yaşlı adam, senin neyin var? Yaşamış gibisin, görmüşsün... Gerçekten propaganda entrikalarına mı düşüyorsun... 17 yaşında affedilebilir, 25 yaşında had safhaya varır (eğer beyin yetmezliği varsa)...
Ama bizim yıllarımızda (Solnechny'ye teşhis için) benziyor ...