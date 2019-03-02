FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1492

tuma88 :

Aşağı hareket bekliyorum.


Bugünün minimum euro güncellenmiş gibi görünüyor ... xs zamanına kadar ...
 

Ayağa kalk abiler, kalk forexboy

kurnaz bir Japon ve iyi bir pound ile ... :


 
Ishim :
Emme anneni... (hepsi aynı troller kamilfo olmadığında - seninle iletişim kurmayacağım - beni hatırlama)
 
tuma88 :

selam canım)

Merak ediyorum, ereksiyon ne kadar uzakta? )))

bana gelince, 1.1289'da zayıf bir nokta vardı. Profursetka geçemedi).


Aşağı hareket bekliyorum.


Ama nerede- HZ.


Teşekkür ederim !

Sis, neh altında çöker

sen

Ne olacak dedim sen düşündün)

 
Vizard_ :
Bugünün minimum euro güncellenmiş gibi görünüyor ... xs zamanına kadar ...
Büyücü, sana saygı duyuyorum, kendisi de öyle ama kurdeleyi çıkar.
 
Vizard_ :
Bugünün minimum euro güncellenmiş gibi görünüyor ... xs zamanına kadar ...
100 p başına 1.1230 altında satış
 

05/05/15, veriyorum:


 
stranger :
Büyücü, sana saygı duyuyorum, kendisi de öyle ama kurdeleyi çıkar.
Bir anda sana ne yaptı?
Ve Belarus'ta Georgievskaya'nın yerini almak için ne buldunuz?)))
 
stranger :
Büyücü, sana saygı duyuyorum, kendisi de öyle ama kurdeleyi çıkar.

Yaşlı adam, senin neyin var? Yaşanmış, görmüş gibisin... Gerçekten propaganda entrikalarına mı düşüyorsun... 17'de affedilir, 25'te uçlara kadar (beyin yetmezliği varsa) ...

Ama bizim yıllarımızda (Solnechny'ye teşhis için) benziyor ...

 
Nestradamus :

Yaşlı adam, senin neyin var? Yaşamış gibisin, görmüşsün... Gerçekten propaganda entrikalarına mı düşüyorsun... 17 yaşında affedilebilir, 25 yaşında had safhaya varır (eğer beyin yetmezliği varsa)...

Ama bizim yıllarımızda (Solnechny'ye teşhis için) benziyor ...

Hayır, sadece bu propagandaya herhangi bir taraftan düşmemeliyiz ve Büyücü de 5 yaşında değil) Ve Belarus hangi tarafta?)))
