FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1488

Yeni yorum
 
Vizard_ :
Kuzu rosto yapabilirsiniz...
Sensei için bir kadeh kaldırın...
Ama bizi anlamak istemiyor .
http://www.youtube.com/watch?v=IrtiVcwRwQ8
 
Lesorub :
http://www.youtube.com/watch?v=IrtiVcwRwQ8
)))
 
Vizard_ :
)))
enomochilovo'yu ne zaman ayarlayacağız?
 
Lesorub :
eno mochilovo'yu ne zaman ayarlayacağız?
Ilyukh, ama genellikle izlemiyorum ... Gözle, Cuma maksimumunun güncellenmesi gerekiyor gibi görünüyor ... xs zamanına kadar ...
 

tamam o zaman euro camına bakalım...

orada bile 1150'de gagalıyor:


 
 
 
Nestradamus :
17. yıla kadar büyüme.
 
Ve 17'sinde her şey sıfırın altında)))))
 
Ve öğretmen yok
1...148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495...2119
Yeni yorum