FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1147

Yeni yorum
 
_new-rena :

dünkü deprem birikintileri temizledi...

eski lüksün kalıntılarını gözlemliyoruz)

Neh her yerde satmak için)
[Silindi]  
stranger :

HE + dışarı çıktı dediysen, vb.)

HIS hesabını yakından takip ediyorum çünkü O'nun başarısını gerçekten umuyorum.

dün günün başında %39 vardı, bu sabah zaten 38.7 ve şu anda 39.3 ....

fiyat görünüşte sabit, iki gün şimdiden ....

 
_new-rena :

HIS hesabını yakından takip ediyorum çünkü O'nun başarısını gerçekten umuyorum.

dün günün başında %39 vardı, bu sabah zaten 38.7 ve şu anda 39.3 ....

fiyat görünüşte sabit, iki gün şimdiden ....

Evet artık ümidim yok))) %-20'den yükselmeye başladığımda umut vardı, sonra bir hafta bakmadım, girdim, baktım ve işte orası -40, genel olarak, kaput)
[Silindi]  
stranger :
Evet artık ümidim yok))) -%20'den yükselmeye başlayınca umut vardı, sonra bir hafta bakmadım, girdim baktım bak işte orda genel olarak -40, kaput)
39.2)))
 

yabancı

Bir keresinde bir buçuk enstrüman ticareti yaptığınızı ve analiz ettiğinizi yazmıştınız. bende biraz daha var Son zamanlarda, ne kadar garip görünse de, sinyallerimin en açık şekilde gümüşe karşılık geldiğini fark ettim. ayrıca, kırmızı ile kontrol edilir. Paradigmalarınızın zirvesinden bakabilir misiniz?

 
iIDLERr :

yabancı

Bir keresinde bir buçuk enstrüman ticareti yaptığınızı ve analiz ettiğinizi yazmıştınız. bende biraz daha var Son zamanlarda, ne kadar garip görünse de, sinyallerimin en açık şekilde gümüşe karşılık geldiğini fark ettim. ayrıca, kırmızı ile kontrol edilir. Paradigmalarınızın zirvesinden bakabilir misiniz?

Gümüşü deneyeceğim, altın dolu Achtung)
 
stranger :
Gümüşü deneyeceğim, altın dolu Achtung)
Altın için izinlerim var. ve çözümler gümüş üzerinde.) Yaşlandım ve ssykliv.))
 
iIDLERr :
Altın için izinlerim var. ve çözümler gümüş üzerinde.) Yaşlandım ve ssykliv.))
Sadece o hiçbir şeyden korkmuyor
 
stranger :
Sadece o hiçbir şeyden korkmuyor
49'a bir pound sattın mı?
 
stranger :
Sadece o hiçbir şeyden korkmuyor
Geçenlerde İsveç arması üzerindeki aslanların, yerel lezbiyenlerin isteği üzerine cinsel organlarının kesildiğini öğrendim. Eskiden onlar da hiçbir şeyden korkmuyorlardı.
1...114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154...2119
Yeni yorum