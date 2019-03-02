FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1147
dünkü deprem birikintileri temizledi...
eski lüksün kalıntılarını gözlemliyoruz)
HE + dışarı çıktı dediysen, vb.)
HIS hesabını yakından takip ediyorum çünkü O'nun başarısını gerçekten umuyorum.
dün günün başında %39 vardı, bu sabah zaten 38.7 ve şu anda 39.3 ....
fiyat görünüşte sabit, iki gün şimdiden ....
Evet artık ümidim yok))) -%20'den yükselmeye başlayınca umut vardı, sonra bir hafta bakmadım, girdim baktım bak işte orda genel olarak -40, kaput)
yabancı
Bir keresinde bir buçuk enstrüman ticareti yaptığınızı ve analiz ettiğinizi yazmıştınız. bende biraz daha var Son zamanlarda, ne kadar garip görünse de, sinyallerimin en açık şekilde gümüşe karşılık geldiğini fark ettim. ayrıca, kırmızı ile kontrol edilir. Paradigmalarınızın zirvesinden bakabilir misiniz?
Gümüşü deneyeceğim, altın dolu Achtung)
Altın için izinlerim var. ve çözümler gümüş üzerinde.) Yaşlandım ve ssykliv.))
Sadece o hiçbir şeyden korkmuyor
