FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1149
1.5150'den satmak gerekiyordu)))) Ve şimdi satın almak gerekiyor!)))
Satışlarla ilgili bu görüşün neye dayandığını merak ediyorum, bir kereden fazla burada en azından bir şekilde görüşü doğrulamak için sordum, bir değil, ancak anlaşılır bir şey duymadım)
Süper gizli araçlar ortaya çıkarmak istemiyor)))
Kalabalık. )))
Sen bizden birisin!
Duc sat ve otur, sorun bu))) Bir haftalığına birine satışlarla oynamanın tehlikeli olduğunu söyledi, sadece eğildi ve akıllıca oynadı, şimdi tarih tekerrür ediyor)))
Bence bir bak da satma hevesi bir an önce yok olsun)
0 (sıfır) ile ortak çıkışlar arasındaki fark çıktı mı?
Şahsen ben alıntı yapanın dengeyle mücadelesinin yöntemlerine bakıyorum. bir şeyler ters giderse (hesaplamalarda bir hata) - köşelerde ışığa saçılır ....
tama dudes zayıf değil, hala çalışıyorlar ....
Bir tercümana ihtiyaç duyulabilir, ancak muhtemelen bizde yok ....
7. çift yeterli değil, aksi takdirde fark sadece hacimleri ortaya çıkacak ...
Sinyali kişisel olarak düzelttim, dün geri dönüşün zarar görmemesini sevmedim, fark ettim ... Depodaki akımın% 50'si olabilecekten düştü ...
Sadece o!!!
Satışlarla ilgili bu görüşün neye dayandığını merak ediyorum, bir kereden fazla burada en azından bir şekilde görüşü doğrulamak için sordum, bir değil, ancak anlaşılır bir şey duymadım)
Süper gizli araçlar ortaya çıkarmak istemiyor)))
çok gizli araç:
Eh ... evet, sadece O bizi terk etti ...