FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1148
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
49'a bir pound sattın mı?
Hayır, hasta değilim) Nereye satmamı istersin? Dün burada bir tane sattım.
4 incir aşağı o 49'dan 0 parlıyor , bu bölgeyi de orada 4500-4550 işaretlediniz
Üç kutu, ancak kırıntıları masadan alırsanız, elinize alabilirsiniz)))) Dün size açıkça gösterildi, ancak ders her zaman olduğu gibi geleceğe gitmedi)
Bence doların dünkü düşüşünü unutabilirsin ve piyasa yakında bunu unutacak
ve orada poundu hatırlayacaklar, 43 kanca yapabiliriz
Bence doların dünkü düşüşünü unutabilirsin ve piyasa yakında bunu unutacak
ve orada poundu hatırlayacaklar, 43 kanca yapabiliriz
1,43 pound üzerinde görünüyor, şimdi satın alma riskini alamam ...
Spekulum'a katılıyorum...
1,43 pound üzerinde görünüyor, şimdi satın alma riskini alamam ...
Spekulum'a katılıyorum...
Duc sat ve otur, sorun bu))) Bir haftalığına birine satışlarla oynamanın tehlikeli olduğunu söyledi, sadece eğildi ve akıllıca oynadı, şimdi tarih tekerrür ediyor)))
Bence bir bak da satma hevesi bir an önce yok olsun)
Duc sat ve otur, sorun bu))) Bir haftalığına birine satışlarla oynamanın tehlikeli olduğunu söyledi, sadece eğildi ve akıllıca oynadı, şimdi tarih tekerrür ediyor)))
Duc sat ve otur, sorun bu))) Bir haftalığına birine satışlarla oynamanın tehlikeli olduğunu söyledi, sadece eğildi ve akıllıca oynadı, şimdi tarih tekerrür ediyor)))
1.5150'den satmak gerekliydi))))) Ve şimdi sigara içmeniz gerekiyor!
Bırak ağlasınlar. Bu yüzden gerekli. ))
Satışlarla ilgili bu görüşün neye dayandığını merak ediyorum, bir kereden fazla burada en azından bir şekilde görüşü doğrulamak için sordum, bir değil, ancak anlaşılır bir şey duymadım)
Süper gizli araçlar ortaya çıkarmak istemiyor)))