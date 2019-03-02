FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1127

stranger :
Bunun ne olduğunu gerçekten bilmiyorum
Evlenme zamanı geldi
artikul :

Ve işlemin açılış fiyatı ile kapanış fiyatı arasındaki farktan dolayı sadece satın alabilir ve kar elde edebilirsiniz)))

Teşekkür ederim.

evet, maaşı satıcılara aktarmazlarsa)
 
_new-rena :
evet, maaşı satıcılara aktarmazlarsa)
DC senin için bir dost, düşman değil)))
artikul :
DC senin için bir dost, düşman değil)))

evet, o sadece bir alıntı yapanın muhbiridir, başka bir şey değil ve küçük kirli bir numara)))

 
Euro satmaya hazırlanırken, salınımı unutmayın)))
 
artikul :
Euro satmaya hazırlanırken, salınımı unutmayın)))
maksimum 50 pip? Zahmete değer mi?))) Evet ve takas etmek için hala hemoroid) Hareket ettiği için herkes pound için kaçtı.
 
 
Lesorub :
GC 500'de ücretsiz veriyorlar, belki birinin ihtiyacı var ...
Bu bir freebie değil, koşulları okudunuz mu? onlarsız hiçbir şey parlamaz))
 
Speculator_ :
Aferin, ortalığı karıştır, yine sadece pire golleri)))
 
artikul :
Euro satmaya hazırlanırken, salınımı unutmayın)))
Sadece Yahudileri saymadım, dünden önceki gün satın almak ve ne tür satışlar olduğunu unutmak gerekiyordu, 0760 şu an için hedefler, salınımı unutma)))
