FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1126

Yeni yorum
 
_new-rena :
baştankara.
Baştankara uçup gitti. Zamanı olmayan, yakalamadı. )))
[Silindi]  
tol64 :
Civcivlerin hepsi uçup gitti. Zamanı olmayan, yakalamadı. )))
evet, koleksiyon için değilim)))) bir güncel nada)
 
GC 500'de ücretsiz veriyorlar, belki birinin ihtiyacı var ...
 
_new-rena :
evet, koleksiyon için değilim)))) bir güncel nada)
Euro al ve bir baştankara olacak)
 
_new-rena :

Bugün zaten birkaç kez kuralları uyguladım. Eh, işte böyle cipsler açıldı)

Biraz bakacağım ve kursa haçlar girecek ...

Ve yine de tüm TF'yi ezmeyi başardı)))
[Silindi]  
artikul :
Ve yine de tüm TF'yi ezmeyi başardı)))

satıcılar ve alıcılar arasında bir denge yoksa nasıl spread kazanılır?

son lider soru?

)

 
_new-rena :

satıcılar ve alıcılar arasında bir denge yoksa nasıl spread kazanılır?

son lider soru?

)

Ve eğer cevap vermeyi zor bulursam, o zaman tamamen görmezden gelmek mi? )))
[Silindi]  
artikul :
Ve eğer cevap vermeyi zor bulursam, o zaman tamamen görmezden gelmek mi? )))

zaten cevapladınız - hiçbir şekilde) ve eşitleme - 10 dakika, daha fazla değil.

şimdi alıntı yapanın düzenlemelerini bulduk ve yaklaşık 10 dakika okuduk...

Bundan sonra, infa'nın bittiği her yerde ciltleri bilmenin önemli olduğu sonucuna varıyoruz.

 
artikul :
Ve eğer cevap vermeyi zor bulursam, o zaman tamamen görmezden gelmek mi? )))
Bunun ne olduğunu gerçekten bilmiyorum
 
_new-rena :

zaten cevapladınız - hiçbir şekilde) ve eşitleme - 10 dakika, daha fazla değil.

şimdi alıntı yapanın düzenlemelerini bulduk ve yaklaşık 10 dakika okuduk...

Bundan sonra, infa'nın bittiği her yerde ciltleri bilmenin önemli olduğu sonucuna varıyoruz.

Ve işlemin açılış fiyatı ile kapanış fiyatı arasındaki farktan dolayı sadece satın alabilir ve kar elde edebilirsiniz)))

Teşekkür ederim.

1...111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133...2119
Yeni yorum