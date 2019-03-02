FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1126
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
baştankara.
Civcivlerin hepsi uçup gitti. Zamanı olmayan, yakalamadı. )))
evet, koleksiyon için değilim)))) bir güncel nada)
Bugün zaten birkaç kez kuralları uyguladım. Eh, işte böyle cipsler açıldı)
Biraz bakacağım ve kursa haçlar girecek ...
Ve yine de tüm TF'yi ezmeyi başardı)))
satıcılar ve alıcılar arasında bir denge yoksa nasıl spread kazanılır?
son lider soru?
)
satıcılar ve alıcılar arasında bir denge yoksa nasıl spread kazanılır?
son lider soru?
)
Ve eğer cevap vermeyi zor bulursam, o zaman tamamen görmezden gelmek mi? )))
zaten cevapladınız - hiçbir şekilde) ve eşitleme - 10 dakika, daha fazla değil.
şimdi alıntı yapanın düzenlemelerini bulduk ve yaklaşık 10 dakika okuduk...
Bundan sonra, infa'nın bittiği her yerde ciltleri bilmenin önemli olduğu sonucuna varıyoruz.
Ve eğer cevap vermeyi zor bulursam, o zaman tamamen görmezden gelmek mi? )))
zaten cevapladınız - hiçbir şekilde) ve eşitleme - 10 dakika, daha fazla değil.
şimdi alıntı yapanın düzenlemelerini bulduk ve yaklaşık 10 dakika okuduk...
Bundan sonra, infa'nın bittiği her yerde ciltleri bilmenin önemli olduğu sonucuna varıyoruz.
Ve işlemin açılış fiyatı ile kapanış fiyatı arasındaki farktan dolayı sadece satın alabilir ve kar elde edebilirsiniz)))
Teşekkür ederim.