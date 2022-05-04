Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 85
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu, Verilere erişimin organizasyonu bölümünde yazılmıştır.
O yüzden şimdi denedim... Test cihazında geçmişi yüklemek mümkün değil ama demo sadece yolda...
Ya da belki yanlış yaptım.
Genel olarak, başla ve danışman "biraz tarih yüklememe izin ver" tuşuna basmak gerçek mi?
O yüzden şimdi denedim... Test cihazında geçmişi yüklemek mümkün değil ama demo sadece yolda...
Birinin MQL5'in öğretilerini bu şekilde çarpıtacağını hayal bile edemezdik. Terminal yardımında yazılanları göz önünde bulundurarak, başka neye ihtiyaç var?
Birinin MQL5'in öğretilerini bu şekilde çarpıtacağını hayal bile edemezdik. Terminal yardımında yazılanları göz önünde bulundurarak, başka neye ihtiyaç var?
Galiba kendimi doğru ifade edemedim.
Tüm veriler indirilir, hepsi oradadır.
2010.01.01'den bugüne (H1) test koydum.
EA bu satıra sahiptir:
Günlükte "Şu anki dönem sembolüne göre ilk tarih = 2009.01.02 00:00:00" yazıyor.
2009.01.02 00:00:00'ın altına nasıl yapabilirim diye sordum.
Bana cevap verdi:
1 Test cihazı, test başlangıç tarihinden önce test edilen zaman çerçevesinin en az 100 çubuğunun yüklenmesini sağlar.
2. Test cihazı, geçmişi test başlangıç tarihinden itibaren en az bir önceki yılın başından yükler.
Aylık bir zaman aralığı seçerseniz, size 8 yıllık geçmiş verileri sağlanacaktır. Zaman çerçevesi bir hafta ise, o zaman 2 yıl. Sadece sinyalleri analiz ederken mevcut zaman çerçevesini kullanmayın, ihtiyacınız olanı açıkça belirtin.
Aylık yükler uzun süre çünkü tüm hikayeyi yükler, ama neden tüm hikayeye ihtiyacım var ...
gumgum :
Aylık yükler uzun süre çünkü tüm hikayeyi yükler, ama neden tüm hikayeye ihtiyacım var ...
tüm hikaye için
Bu nedenle, terminale ihtiyacınız olduğu kadar yükleyin (en azından 1993'ten İbranice'de) ve bundan sonra testçi tarihin derinliğini bile sormayacak.
Harici ajanlar üzerinde test yapılıyorsa, evet, veriler senkronize edilecektir (gerekli derinlik orada değilse).
İlk çubuğun hesabına
H1 ile 2009.01.02'den bu yana, bu çok fazla ekstra veridir (pekala, gereksiz değil, orada neredeyse 9.000 saatlik çubuk var). Neden daha fazla?...
Peki bu şekilde çıplak olmanız gerekiyor, böylece onu seçeceğiniz pozisyonun kimlik numarasını bilmek ???
Neden kimliğine göre bir konum seçme işlevi yapamıyorsunuz ??????
Peki bu şekilde çıplak olmanız gerekiyor, böylece onu seçeceğiniz pozisyonun kimlik numarasını bilmek ???
Neden kimliğine göre bir konum seçme işlevi yapamıyorsunuz ??????
Ah mucize, önceden tanımlanmış işlevleri aşırı yükleyebileceğiniz ortaya çıktı.
yoksa bu bir bug mı???
Her şeyin işe yaradığını kontrol ettim, acaba gelecekte bu ihtimal ortadan kalkacak mı ???
PS, daha güvenli bir seçenek için düzeltildi.
tüm hikaye için
Bu nedenle, terminale ihtiyacınız olduğu kadar yükleyin (en azından 1993'ten İbranice'de) ve bundan sonra testçi tarihin derinliğini bile sormayacak.
Harici ajanlar üzerinde test yapılıyorsa, evet, veriler senkronize edilecektir (gerekli derinlik orada değilse).
İlk çubuğun hesabına
H1 ile 2009.01.02'den bu yana, bu çok fazla ekstra veridir (pekala, gereksiz değil, orada neredeyse 9.000 saatlik çubuk var). Neden daha fazla?...
Ah mucize, önceden tanımlanmış işlevleri aşırı yükleyebileceğiniz ortaya çıktı.
yoksa bu bir bug mı???
Her şeyin işe yaradığını kontrol ettim, acaba gelecekte bu ihtimal ortadan kalkacak mı ???
PS, daha güvenli bir seçenek için düzeltildi.
Tarih yüklendi! Açık pozisyonlar için istatistik toplamalarına ihtiyacım var.
9.000 saatlik çubuk bir istatistik değil mi?
not
O zaman, şu anda sadece bir çözüm var - Uzmanın parametrelerinde, hangi tarihten itibaren ticaret yapacağınızı bir gösterge ekleyin ve testin başlangıcını, örneğin istenen derinliğe taşıyın (bu yaklaşımla, analiz için yeterli sayıda çubuk , çalışma başlamaz)...
9.000 saatlik çubuk bir istatistik değil mi?
not
O zaman, şu anda sadece bir çözüm var - Uzmanın parametrelerinde, hangi tarihten itibaren ticaret yapacağınızı bir gösterge ekleyin ve testin başlangıcını, örneğin istenen derinliğe taşıyın (bu yaklaşımla, analiz için yeterli sayıda çubuk , çalışma başlamaz)...