gumgum :

Tabii ki, ne yazık ki depo işlevi yok ve sadece karım var

1.#INF verir.

Servis Masası yazdı...

ve noktadan sonraki sıfır böyle yazmak kader değil
 double pro= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )/ 10000. 0 ;
 
sergey1294 :
gumgum :

sadece ifadeyi kontrol ettim

 double pro= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )/ 10000 .; 
или 
double pro= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )/ 10000.0 ;

hata yok, her şey yolunda gidiyor

 2010.08 . 07 22 : 27 : 13      проверка (EURUSD,M5)    pro = 0.5929100000000001
 
sergey1294 :

Elbette her şey yolunda ve her şey iyi olacak!

İki kitaplık kullanıyorum.... Tüm durumu tarif etmeyeceğim.

 
gumgum :

neden o zaman neden bir hata olduğunu sorun, örnek olarak verdiğiniz ifadede herhangi bir hata yok, hata başka bir şey var demektir.
 
sergey1294 :
sormadım.)
 
gumgum :
yazınızı nasıl anlıyorsunuz? 

Жадь конечно что нет функции депо и прибыли просто у меня

double pro= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )/ 10000 .;

дает 1 . #INF. 

Сервисдеск уже написал...
 
sergey1294 :

Soruyu nerede gördün? (Şimdi soru))))
 
gumgum :
Pekala, eğer bu bir soru değilse, probleminizi çözmeye yardım etmeye çalıştığım için özür dilerim.
 

Bir stratejiyi test etmeye karar verdim. Ama bir şekilde test uzmanındaki uzman garip davranmaya başladı.

Uzun süre düşünmek. Algoritma neredeyse scalper olmasına rağmen. ;)


Bu yüzden kontrol etmeye karar verdim ve girdi olarak hangi verileri alıyor?

Gösterişsiz bir Uzman Danışman başlattı -

input bool diskret=false;  // работать по открытию бара?

input bool File=true;
MqlTradeRequest mReq;
MqlTradeResult mRez;
int handle1,handle2;
double iBuffer1[],iBu1[];
double iBuffer2[],iBu2[];
double vol[22],OTS;
MqlDateTime newT,oldT;
datetime newTT,oldTT;

string FName;

int hF;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--------------Set default vaules for all new order requests
   mReq.action=TRADE_ACTION_DEAL;
   mReq.magic=777;
   mReq.symbol=Symbol();                 // Trade symbol
   mReq.deviation=3;                     // Maximal possible deviation from the requested price
   mReq.type_filling=ORDER_FILLING_AON;  // Order execution type
   mReq.type_time=ORDER_TIME_GTC;        // Order execution time
   mReq.comment="MAMASKHA_"+IntegerToString(PeriodSeconds()/60,2);
//----------------------- Set Volume pi
    Print ("----- Start init ---");
   
   oldTT=TimeCurrent()+51;TimeToStruct(oldTT,oldT);
   oldTT-=oldT.hour; oldTT-=oldT.min;
   printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d   %3d",oldT.day,oldT.mon,
          oldT.year,oldT.hour,oldT.min,
          SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL));
   StringConcatenate(FName,mReq.comment,"_",oldT.year,"x",oldT.mon,"x",
         oldT.day,"_",oldT.hour,"_",oldT.min,".csv");
   if (File) {hF=FileOpen(FName, FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON);
              if (hF<-1) Print ("Ошибка открытия файла ",FName," ",
                            GetLastError());
              if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon,
                   oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I"
                );
               Print ("Start on ",FName);   
              }
   Print ("Start ",mReq.comment);                              
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if (File) FileClose(hF);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {   

   bool poz=true;

   int i,per=PeriodSeconds();

   MqlTick tick;
   //------------------
   if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
     {
      Print("Failed to get Symbol info!",per);
      return;
     }
   
   newTT=tick.time;
   if(newTT<=oldTT+per+1)
       {if (diskret)return;}
   else
   {
     
      MqlRates rates[];
      
     int copied=CopyRates(Symbol(),0,0,1,rates);
     if(copied<=0)
        Print("Ошибка копирования ценовых данных ",GetLastError());
        else oldTT=rates[0].time;
          
      
      TimeToStruct(oldTT,oldT);
      printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d",oldT.day,oldT.mon,
                  oldT.year,oldT.hour,oldT.min);
      TimeToStruct(newTT,newT);
      printf(" New %02d.%02d.%4d %2d:%2d",newT.day,newT.mon,
                  newT.year,newT.hour,newT.min);            
      if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon,
                   oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I",
                tick.ask,tick.bid,tick.last,tick.volume);
    }
   

   return;
  }

ve garip bir kayıt aldım. Veri periyotlarındaki boşlukların nedenini size kim söyleyecek?

Ve bir şey daha - oluşturulması gereken dosya (xp2sp) dizinlerde bulunamadı.

Beni aydınlatın yoksa uzun zamandır MT5'e bakmadım ve şimdi tamamen kayboldum ...

:(

