Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 88
Tabii ki, ne yazık ki depo işlevi yok ve sadece karım var
1.#INF verir.
Servis Masası yazdı...
ve noktadan sonraki sıfır böyle yazmak kader değil
10. veya 10.0 fark yok gibi görünüyor
sadece ifadeyi kontrol ettim
hata yok, her şey yolunda gidiyor
Elbette her şey yolunda ve her şey iyi olacak!
İki kitaplık kullanıyorum.... Tüm durumu tarif etmeyeceğim.
neden o zaman neden bir hata olduğunu sorun, örnek olarak verdiğiniz ifadede herhangi bir hata yok, hata başka bir şey var demektir.
sormadım.)
yazınızı nasıl anlıyorsunuz?
Soruyu nerede gördün? (Şimdi soru))))
Bir stratejiyi test etmeye karar verdim. Ama bir şekilde test uzmanındaki uzman garip davranmaya başladı.
Uzun süre düşünmek. Algoritma neredeyse scalper olmasına rağmen. ;)
Bu yüzden kontrol etmeye karar verdim ve girdi olarak hangi verileri alıyor?
Gösterişsiz bir Uzman Danışman başlattı -
input bool File=true;
MqlTradeRequest mReq;
MqlTradeResult mRez;
int handle1,handle2;
double iBuffer1[],iBu1[];
double iBuffer2[],iBu2[];
double vol[22],OTS;
MqlDateTime newT,oldT;
datetime newTT,oldTT;
string FName;int hF;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--------------Set default vaules for all new order requests
mReq.action=TRADE_ACTION_DEAL;
mReq.magic=777;
mReq.symbol=Symbol(); // Trade symbol
mReq.deviation=3; // Maximal possible deviation from the requested price
mReq.type_filling=ORDER_FILLING_AON; // Order execution type
mReq.type_time=ORDER_TIME_GTC; // Order execution time
mReq.comment="MAMASKHA_"+IntegerToString(PeriodSeconds()/60,2);
//----------------------- Set Volume pi
Print ("----- Start init ---");
oldTT=TimeCurrent()+51;TimeToStruct(oldTT,oldT);
oldTT-=oldT.hour; oldTT-=oldT.min;
printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d %3d",oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min,
SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL));
StringConcatenate(FName,mReq.comment,"_",oldT.year,"x",oldT.mon,"x",
oldT.day,"_",oldT.hour,"_",oldT.min,".csv");
if (File) {hF=FileOpen(FName, FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_COMMON);
if (hF<-1) Print ("Ошибка открытия файла ",FName," ",
GetLastError());
if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I"
);
Print ("Start on ",FName);
}
Print ("Start ",mReq.comment);
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if (File) FileClose(hF);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
bool poz=true;
int i,per=PeriodSeconds();MqlTick tick;
//------------------
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("Failed to get Symbol info!",per);
return;
}
newTT=tick.time;
if(newTT<=oldTT+per+1)
{if (diskret)return;}
else
{
MqlRates rates[];
int copied=CopyRates(Symbol(),0,0,1,rates);
if(copied<=0)
Print("Ошибка копирования ценовых данных ",GetLastError());
else oldTT=rates[0].time;
TimeToStruct(oldTT,oldT);
printf("%02d.%02d.%4d %2d:%2d",oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min);
TimeToStruct(newTT,newT);
printf(" New %02d.%02d.%4d %2d:%2d",newT.day,newT.mon,
newT.year,newT.hour,newT.min);
if (File) FileWrite(hF,oldT.day,oldT.mon,
oldT.year,oldT.hour,oldT.min,"I",
tick.ask,tick.bid,tick.last,tick.volume);
}
return;
}
ve garip bir kayıt aldım. Veri periyotlarındaki boşlukların nedenini size kim söyleyecek?
Ve bir şey daha - oluşturulması gereken dosya (xp2sp) dizinlerde bulunamadı.
Beni aydınlatın yoksa uzun zamandır MT5'e bakmadım ve şimdi tamamen kayboldum ...
:(