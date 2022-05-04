Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 86
bence hayır. Standart işlevleri aşırı yüklemek doğrudan değil, sınıflarda bildirerek daha iyidir ...
"Sanmıyorum" bu, bu seçeneğin gelecekte de kalıp kalmayacağıyla ilgili görünüyor.
çünkü şimdi böyle bir fırsat var.
Neden sadece sınıflarda, neden tüm aşırı yüklenmiş standart işlevleri dahil edip her yere yapıştırmıyorsunuz?
Ah mucize, önceden tanımlanmış işlevleri aşırı yükleyebileceğiniz ortaya çıktı.
yoksa bu bir bug mı???
Yapabilirsiniz, ancak daha sonra şaşırmamaya dikkat edin (aşırı yüklenmeyi unuttuğunuzda). Bağlam çözümleme işlemi için örneğe bakın ( :: )
Teşekkürler, anladım. Böylece, aşırı yükün kapsamını ayarlayabilir ve gelecekteki kaderi hakkında endişelenmeyebilirsiniz.
Ancak bu durumda, daha önce hesaba katılmış bir kimliğe göre bir pozisyon seçmek oldukça uygun olduğundan, bu durumda, yararlı olacak olanın kapsayıcı seçeneği olduğunu düşünüyorum.
Not Görünüşe göre Eve beyinsiz kalacak, çünkü mql EA yazarlarına verilmek zorunda kalacaklar, yoksa burada böyle bir şey programlayacaklar... :o)
DoubleToString'i hemen daha iyi, geleceğe girmemek için
Eşitliği kontrol ederken derleyici "sessiz"
Peki, önce Zaman = 0 ataması yapılır ve ardından doğru mu yanlış mı olduğu kontrol edilir. Ne hakkında endişelenmesi gerekiyor?
Eşitliği kontrol ederken derleyici "sessiz"
Birçoğunun standart hatası, bazen kendimle karşılaşıyorum (farklı dillerde, karşılaştırma farklı şekilde uygulanır) ...