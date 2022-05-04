Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 841
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Güzel gün. Söyle bana basit bir gösterge yazdım.. ve yeni bir çubuk oluştuğunda gösterge satırının bu davranışı ortaya çıkıyor. Sorun ne olabilir?
Terminalin yeni sürümünün güncellenmesi sırasında, Program Files\Meta Trader 5\MQL5 klasörünün C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\00C5B588590D4A2C89EFC1E0C5301ECA\MQL5 klasörüne TAMAMEN kopyalandığı görülüyor (we Win7 hakkında konuşuyorlar, ancak diğerlerinde İşletim sistemi aynı görünüyor + belki başka klasörler de var). Aksi takdirde, birkaç gün önce yaptığım ve meyvelerini başarıyla test ettiğim birkaç saatlik çalışmanın nereye gittiğini açıklayamam.
Mesele şu ki, sınıfları bir .mqh dosyası aracılığıyla resmileştirme ve sonra onları birbirine bağlama alışkanlığım var. Bilmeden mqh ve mq5'imi Program Files\Meta Trader 5\MQL5'e attım, navigatörde görünmediklerini gördüm ve çalışma klasörüne attım (C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 00C5B588590D4A2C89EFC1E0C5301ECA\MQL5) . Terminal güncellenene kadar her şey yolundaydı - Daha fazla test için Expert Advisor'ı başlattım ve sonra başka bir şeyi düzeltmek istedim ve eski kodu gördüm, Program Files\Meta Trader 5\MQL5'tekinin bir kopyası. Doğru sürüm optimize edildi, çünkü mq5 değişmedi ve terminal, değişikliklerin mqh cinsinden meydana geldiğini tahmin etmedi. Yeniden derleme, eski sürüme geri dönülmesine neden oldu.
Sonuç olarak, çok sinirlenir, yine yaptığı şey için bir veya iki saat harcamak zorunda kalacak.
Bu durumda, çıkış yolları görüyorum -
1) klasörü tamamen değil, yalnızca standart teslimatta bulunan dosya listesine göre kopyalayın;
2) bir şekilde kullanıcıyı üzerine yazma olacağı konusunda uyarın (ancak standart kitaplığın birçok dosyasını değiştirirken bu bir angarya olacaktır);
3) Program Files'daki mql5 klasörünün değiştiğini bir şekilde belirleyin (örneğin crc'yi hesaplayın) ve yeni sürümü yüklemeden önce verilerinizi kaydedebilmeniz için bir uyarı verin;
4) Terminal\00C5B588590D4A2C89EFC1E0C5301ECA\'da eski MQL5'in bir kopyasını oluşturun (örneğin, MQL5.384 sürümünü ekleyin) - en kolay yol.
Sorun nadir, ama lanet olsun, zapadlistaya.
Görünüşe göre, terminalin yeni sürümünün güncellenmesi sırasında, klasörün TAM bir kopyası var................................. ......................
................................................................................
................................................
Sonuç olarak, çok sinirlenir, yine yaptığı şey için bir veya iki saat harcamak zorunda kalacak.
Bu durumda, çıkış yolları görüyorum - ....................................
Sorun nadir, ama lanet olsun, zapadlistaya.
Kurtarma Faktörü - bu gösterge, stratejinin riskliliğini, danışmanın kâr elde etmek için ne kadar risk aldığını gösterir. Alınan karın maksimum geri çekilmeye oranı olarak hesaplanır; (hangisi söylenmedi)
STAT_RECOVERY_FACTOR
Kurtarma faktörü - STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD oranı
çift
Geri kazanım faktörünün, kârın bakiyeye göre değil, araçlarla çekilmeye oranı olarak kabul edildiği deneysel olarak tespit edilmiştir.
Yardımda bir hata mı var?
Doğru, son 50.000 size gösterildi. günde 1440 bar
Teşekkürler..
Soru değil .. Evet ve bu bir soru değil, kederli bir iç çekiş ..
Test için sadece Haziran ayını seçersem (30 gün X 1440 < 50.000), kafamda çizelgede ne görmeliyim? ağustos ???
Bu arada, test cihazındaki zaman seçicilerin hoş olmayan bir özelliği var - bir saniye veya başka bir zamanda kendilerini kapatıyorlar..
ölümcül değil - yine de tutamaçlarla tarihi daha hızlı seçebilirsiniz, ancak ..
Fiyat değişmemesine rağmen neden OnTick denildiğini anlamıyorum?????
2012.09.10 11:52:11 Sample_Tick (EURUSD,M5) 493 1.2787 1.2789 1.2788 300000
2012.09.10 11:52:10 Sample_Tick (EURUSD,M5) 492 1.2787 1.2789 1.2788 300000
2012.09.10 11:52:09 Sample_Tick (EURUSD,M5) 491 1.2787 1.2789 1.2788 300000
2012.09.10 11:52:07 Sample_Tick (EURUSD,M5) 490 1.2787 1.2789 1.2788 300000
Teşekkürler..
Soru değil .. Evet ve bu bir soru değil, kederli bir iç çekiş ..
Test için sadece Haziran ayını seçersem (30 gün X 1440 < 50.000), kafamda çizelgede ne görmeliyim? ağustos ???
Hacim - değişebilir ve başka bir şey var)
böylece hacmin değişmediği görülebilir !!!
böylece hacmin değişmediği görülebilir !!!
Nasıl çalıştığını veya çalışmadığını anlamıyorum)
Print("<><><><><",request_action.magic);//Print((ulong)MathMod(request_action.magic-MathMod(request_action.magic,100000000),100000000000)/100000000);
if(magic_num!=(ulong)MathMod(request_action.magic-MathMod(request_action.magic,100000000),100000000000)/100000000){Print("<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<",(ulong)MathMod(request_action.magic-MathMod(request_action.magic,100000000),100000000000)/100000000," magic_num=",magic_num);return;}
KG 0 prp4 (EURJPY,M15) 02:23:25 <><><><><73200011000
RR 0 prp4 (EURJPY,M15) 02:23:25 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<732 magic_num=732 <-поидее числа равны и условие не должно срабатывать
Yorumsuz Yazdır
Print("<><><><><",request_action.magic); Print((ulong)MathMod(request_action.magic-MathMod(request_action.magic,100000000),100000000000)/100000000);
if(magic_num!=(ulong)MathMod(request_action.magic-MathMod(request_action.magic,100000000),100000000000)/100000000){Print("<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<",(ulong)MathMod(request_action.magic-MathMod(request_action.magic,100000000),100000000000)/100000000," magic_num=",magic_num);return;}
MH 0 prp4 (EURJPY,M15) 02:28:11 <><><><><73200011000
PE 0 prp4 (EURJPY,M15) 02:28:11 92233720368 <- ve bu sayı nereden geldi, görünüşe göre ilk sayımda "(ulong)MathMod(request_action.magic-MathMod(request_action.magic,100000000),100000000000) /100000000 "Bunun, garip bir şey olduğu düşünülüyor
<-koşul karşılanmadı, baskı yazdırılmadı, bu nedenle sayılar eşitti.
Sabah bire kadar bir yerde, bununla ilgili hiçbir sorun yoktu.
Not Bir dizüstü bilgisayarda denedim, hala 687 yapı var, aynı turtalar.