Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 835
O ladin ateşi!...
Kodu yeni bir projeye kopyalayın
1. OnInit()'te imleci ilk değişkenden hemen sonra getirin ve Ctrl+Space tuşlarına basın
2. aynısını ikinci değişken ile tekrarlayın
Farkı duyabiliyor musun?
Yapıların ve sınıfların üyeleri için yorumların gösterimi eklendi.
Yaklaşık bir hafta önce, veri doldurma sayfasındaki "Kaydet" düğmesine tıklayarak şampiyonaya katılım için verilerimi (aynı) yeniden kaydettim (Uzman Danışmanı test etmek de dahil olmak üzere her şey daha önce başarıyla kontrol edildi). Sonuç olarak, verilerim hala doğrulanmadı ile aynı durumda. Bir sonraki geçmiş kontrolü ne zaman?
Servis masasına bu konuda yazmadım çünkü. hatalarla ilgili sorunlar var.
Ekran görüntüsü eklendi.
Bilgileriniz kabul edildi.
Düzeltme bir sonraki güncellemede yayınlanacak.
Çok para birimli EA test edilirken test cihazında olası hata. Diyelim ki EA, M15 zaman diliminde her ikisi de çift olan EURUSD ve GBPUSD ticareti yapıyor. Test cihazında karşılık gelen çifti belirterek bu sembolleri tek tek test edersek, bir sonuç alırız. Örneğin, test cihazında EURUSD belirtirken GBPUSD'yi test edersek, farklı bir sonuç alırız. İşlemleri incelerken, GBPUSD'yi işaret eden EURUSD'yi test ederken yapılan işlemlerin, GBPUSD'yi gösteren GBPUSD'yi test ederken işlemlere kıyasla 15 dakika (bir çubuk) sağa kaydırıldığı tespit edildi. EA yeni bir barın açılışında çalışır ve yeni bar bu şekilde her bir çift için ayrı ayrı kontrol edilir.
int bars=Bars(Symb[s],TimeFrame);
if((bars>PrevBars[s])
{
PrevBars[s]=bars;
Çiftler EA içinde seçilirse ve yeni çubukları her bir çift için ayrı ayrı kontrol edilirse, test cihazının sonuçlarının neden test cihazında hangi çiftin belirtildiğine bağlı olduğu açık değildir.
PS Hizmet masasına bir istek gönderdi. Şampiyonaya birden fazla para biriminde Uzman Danışman gönderen geliştiricilerin deneyimlerini öğrenmek istiyorum. "Açık fiyat" test modunu kullanarak bunları geçmişe göre kontrol etmek pratik olarak yanlıştır.
Büyük olasılıkla, her sembolün kendi yasal "delikleri" vardır, yani. örneğin, GBPUSD'nin tarihinde herhangi bir bar bulunmayabilir (piyasanın Cuma günü biraz daha erken kapanması gibi). 15 dakikalık fark, bu durumda yalnızca bir çubuğun kaçırıldığını ima eder. Bu bir hata değil. Genel olarak, onun tablosunda ve bir başkasının tablosunda herhangi bir sembolle işlem yaparken farklı sonuçlar elde edileceği gerçeğine hazırlıklı olmanız gerekir.
Deliklerin bununla hiçbir ilgisi yok. Tüm işlemler, haftanın gününe veya günün saatine bakılmaksızın bir çubuk kaydırılır. Burada sorun, açık fiyat test modu sırasında fiyat tekliflerinin senkronizasyonundadır. Kene ile test ederken, işlemler doğru yuvalardadır ve her şey çalışır. Ama kene testi çok zamanımı alıyor. Diğerlerini bilmiyorum ama kene testinde optimizasyon, çok uzun zaman nedeniyle mümkün değil.
Bu arada, bu yılın Haziran ayında çok para birimindeki alıntıları senkronize etme hatası hakkında bir başvuruda bulundum. Birkaç terminal güncellemesi geçti, ancak hata düzeltilmedi.