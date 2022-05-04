Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 848
Kendini Rusça ifade ederdi, daha net olurdu!
Bu bulunan sorun şudur:
EA derlendiğinde bu olur. Üstelik bir terminalde her şey yolunda, diğerinde ise böyle bir sorun var. Bununla birlikte, bu dosyayı ayrı olarak açarsanız, ilk terminalde de derlenmeyecektir.
Sebebi ne?
Bunun nedeni, standart kitaplığı düzenli bir yükseltme ile güncellememiş olmanızdır. Bu nedenle, her şey düzenli bir yükseltme ile bir bilgisayarda çalışır, ancak diğerinde çalışmaz.
Exe dosyaları /MQL5 dizini olmadan manuel olarak aktarılsın mı?
Bu, 1 bilgisayarda 2 terminaldir. Terminalden güncellemek için tüm tekliflere - "evet" cevabını veriyorum.
Dosya başka bir bilgisayardan flash sürücüye .mql5 şeklinde aktarıldı, iki terminalin farklı editörleri tarafından açıldı ve derlendi.
Genel olarak anladığım kadarıyla MT güncellemeniz gerekiyor..