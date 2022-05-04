Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 848

Aha!! İlk olarak, kapanış ayracından önce return false koymanız gerekir;
 
Teşekkürler!! Şimdi parantez içinde alacağım.
 
Ve küfür ettiği sadece alt parantezdi. Kendini Rusça ifade ederdi, daha net olurdu!
 
Dimka-novitsek :
Kendini Rusça ifade ederdi, daha net olurdu!
Böyle bir teklifle ServiceDesk ile iletişime geçmeniz gerekir :)
 
Teşekkürler!! Hepsi varken. Yani hala bir araba dolusu hata var, şimdilik tek başımayım.
 

Bu bulunan sorun şudur:

EA derlendiğinde bu olur. Üstelik bir terminalde her şey yolunda, diğerinde ise böyle bir sorun var. Bununla birlikte, bu dosyayı ayrı olarak açarsanız, ilk terminalde de derlenmeyecektir.

Sebebi ne?

 
Heroix :

Sebebi ne?

Sabitliğin ihlali, orada İngilizce ve beyaz olarak yazılmıştır. İkincisinde derlendiğine inanmıyorum.
 
Heroix :

Bulunan sorun şudur:

EA derlendiğinde bu olur. Ayrıca, bir terminalde her şey yolunda ve diğerinde böyle bir sorun var. Bununla birlikte, bu dosyayı ayrı olarak açarsanız, ilk terminalde de derlenmeyecektir.

Sebebi ne?

Bunun nedeni, standart kitaplığı düzenli bir yükseltme ile güncellememiş olmanızdır. Bu nedenle, her şey düzenli bir yükseltme ile bir bilgisayarda çalışır, ancak diğerinde çalışmaz.

Exe dosyaları /MQL5 dizini olmadan manuel olarak aktarılsın mı?

 
Hata. Bu standart kitaplık , öyle görünüyor ki... Gg ))
Renat :

Bunun nedeni, standart kitaplığı düzenli bir yükseltme ile güncellememiş olmanızdır. Bu nedenle, her şey düzenli bir yükseltme ile bir bilgisayarda çalışır, ancak diğerinde çalışmaz.

Exe dosyaları /MQL5 dizini olmadan manuel olarak aktarılsın mı?


Bu, 1 bilgisayarda 2 terminaldir. Terminalden güncellemek için tüm tekliflere - "evet" cevabını veriyorum.

Dosya başka bir bilgisayardan flash sürücüye .mql5 şeklinde aktarıldı, iki terminalin farklı editörleri tarafından açıldı ve derlendi.

Genel olarak anladığım kadarıyla MT güncellemeniz gerekiyor..

