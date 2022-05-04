Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 834

marketeer :
Çok düzgün görünüyor. Bir sınıfın değişken adı girilirse ve bir nokta (başvuru operatörü) girilirse, bu nesnenin mevcut özelliklerini içeren bir liste gösterilir. Kodda hatalar varsa, görünmeyebilir. Ayrıca, giriş bağlamı tamsayı gibi belirli bir türde bir ifade varsayarsa, listede yalnızca tamsayı özellikleri gösterilir. Bir sınıf yönteminde bulunduğunda, sınıf özellikleri girişin başındaki ad listesinde de görüntülenir.

int Var=5; //"İsim listesinden" bir seçenek seçerken yorumlarda yer alan araç ipucundan bahsediyorum!

ancak yalnızca Var sınıfta bildirilirse

Eğer küresel ise, o zaman ....

 

hindi gibi kulpsuz bir EA nasıl yazarım

int MACD;

//+--------------------------------------+

geçersiz OnInit()

{

MACD=iMACD(NULL,0,Hızlı,Yavaş,İşaret,PRICE_CLOSE);

}

//+--------------------------------------+

geçersiz OnTick()

{

statik bool UpSignal,DnSignal;

if(TradeSignalCounter(UpSignal,DnSignal)) TradePerformer(UpSignal,DnSignal);

}

//+--------------------------------------+

bool TradeSignalCounter(bool &UpSignal,bool &DnSignal)

{

if(Bars(_Symbol,0)<100) return(false);

statik int Dönüş;

if(IsNewBar() || Yeniden Sayma)

{

double Ind[2],Sig[3];

DnSignal=yanlış;

UpSignal=yanlış;

dönüş=yanlış;

if(CopyBuffer(MACD,0,1,2,Ind)<0) Recount=true;

if(CopyBuffer(MACD,1,1,3,Sig)<0) Recount=true;

if(Recount==true) return(false);

if(Ind[0]>0 && Ind[1]<0) DnSignal=true;

if(Ind[0]<0 && Ind[1]>0) UpSignal=true;

if(Ind[1]<0 && Sig[0]<Sig[1] && Sig[1]>Sig[2]) DnSignal=true;

if(Ind[1]>0 && Sig[0]>Sig[1] && Sig[1]<Sig[2]) UpSignal=true;

dönüş(doğru);

}

dönüş(yanlış);

}

 

Yok sayılacak bir dal nasıl eklenir?

Bir dalı var Saf matematik, fizik vb.: ticaretle hiçbir şekilde ilgili olmayan beyin jimnastiği görevleri

çok sık okunmamış olarak görüntüleniyor - kimse mesaj yazmasa da, görünüşe göre bilge adamlardan biri, mesajın üstte olması için mesajında küçük bir değişiklik yapıyor - bu saçmalık yorgun. Orada konuyla ilgili yazarlardı, aksi takdirde okul çocukları seli yaktı.

 
Zeleniy :

Yok sayılacak bir dal nasıl eklenir?

Bir dalı var Saf matematik, fizik vb.: ticaretle hiçbir şekilde ilgili olmayan beyin jimnastiği görevleri

çok sık okunmamış olarak görüntüleniyor - kimse mesaj yazmasa da, görünüşe göre bilge adamlardan biri, mesajın üstte olması için mesajında küçük bir değişiklik yapıyor - bu saçmalık yorgun. Orada konuyla ilgili yazarlardı, aksi takdirde okul çocukları seli yaktı.

Çok basit - okumayın.

--

Ve ilerisi. Buradaki zayıf fikirli yazarları pek sevmiyorlar. Sadece soru yazsalar bile. Bir de yönetime ya da moderatörlere nasıl yaşanacağını anlatmaya çalışıyorlarsa, o zaman çok hızlı bir şekilde yok olmaya mahkûmdurlar.

Kısacası - bu kadar zayıf fikirli olmanızı tavsiye etmiyorum. Tecrübe ve anlayış kazanıncaya kadar mütevazi olmanızı tavsiye ederim.

Evet. Bu notu, baştan çıkarıcı olsa bile bir tehdit olarak yorumlamaya çalışmayın - bu hatalı bir yorumdur. Bu sadece bir tavsiye. Az ya da çok arkadaş canlısı.

 
MetaDriver :

Çok basit - okumayın.

--

Ve ilerisi. Buradaki zayıf fikirli yazarları pek sevmiyorlar. Sadece soru yazsalar bile. Bir de yönetime ya da moderatörlere nasıl yaşanacağını anlatmaya çalışıyorlarsa, o zaman çok hızlı bir şekilde yok olmaya mahkûmdurlar.

Kısacası - bu kadar zayıf fikirli olmanızı tavsiye etmiyorum. Tecrübe ve anlayış kazanıncaya kadar mütevazi olmanızı tavsiye ederim.

Evet. Bu notu, baştan çıkarıcı olsa bile bir tehdit olarak yorumlamaya çalışmayın - bu hatalı bir yorumdur. Bu sadece bir tavsiye. Az ya da çok arkadaş canlısı.

Okumamak mümkün değil - Öyle bir psikolojim var ki, bunun gibi boş ve anlamsız yazılar odamı aydınlatıyor, bu yüzden ışığı azaltmak için istemeden okumak zorunda kalıyorum.
 
pronych :

int Var=5; //"İsim listesinden" bir seçenek seçerken yorumlarda yer alan araç ipucundan bahsediyorum!

ancak yalnızca Var sınıfta bildirilirse

Eğer küresel ise, o zaman ....

Girdi değişkenlerinden bahsediyorsak, bunlar sınıf içinde bildirilemez. Soru net değil. Girdilere gelince, yorumların kullanıcı arayüzünde ipucu olarak çıktısı işe yarıyor gibi görünüyor, ancak çok elverişsiz hale getirilmiş, farklı yapmayı önerdim ama burada herkes bıyıklı.
 

Test kullanıcısı günlüğünde ve OnTesterPass işlevinde belirtilen optimizasyon sonuçlarındaki kayıt sayısı neden farklı olabilir? Durum şu. Optimizasyona bir ileri periyot ile başlıyorum, log, geri periyotta 4618 kayıt ve ileri periyotta 1154 kayıt yapıldığını gösteriyor, toplam 5772. OnTesterPass fonksiyonunda sayaç dönüyor:

 while (FrameNext(pass, name, id, value, data))
{
  fpasscount++;
}

bundan sonra terminal günlüğünde fpasscount görüntülenir. 5742 değeri var. Soru şu ki, 30 kayıt nereye gitti? Bir açıklama var - ileriye dönük tüm eksik kayıtlar.

 
Zeleniy :
Okumamak mümkün değil - Öyle bir psikolojim var ki, bunun gibi boş ve anlamsız yazılar odamı aydınlatıyor, bu yüzden ışığı azaltmak için istemeden okumak zorunda kalıyorum.

Zavallı şey burada. Psikiyatriste iyi bir adres, belki bir fotofobi üzerine.

// Üzgünüm, artık benden bedava ipucu yok. Kendinizi döndürün, şimdiden büyümenin zamanı geldi.
 
marketeer :
Girdi değişkenlerinden bahsediyorsak, bunlar sınıf içinde bildirilemez. Soru net değil. Girdilere gelince, yorumların kullanıcı arayüzünde ipucu olarak çıktısı işe yarıyor gibi görünüyor, ancak çok elverişsiz hale getirilmiş, farklı yapmayı önerdim ama burada herkes bıyıklı.

O ladin ateşi!...

 int varBase= 5 ; //VarBase-переменная объявлена глобально
//| Class                                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
class CName
  {
   public :
   int varClass; //VarClass-переменная объявлена в классе
  };
CName Name;

   int OnInit()
  {
//---
   var

   Name. var
//---
   return ( 0 );
  }

Kodu yeni bir projeye kopyalayın

1. OnInit()'te imleci ilk değişkenden hemen sonra getirin ve Ctrl+Space tuşlarına basın

2. aynısını ikinci var ile tekrarlayın

Farkı duyabiliyor musun?

 
mql5 :
Evet, bir işlevden bir nesne döndürürken mql'de bir C++ uyuşmazlığı var. Bir düzeltme planlanıyor, davranış C++'daki gibi olacak.
Düzeltme bir sonraki güncellemede yayınlanacak.
