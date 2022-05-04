Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 837

Yeni yorum
 
stringo :
" Açık fiyatlarla " test edilirken, test çubukları bütünüyle oluşturulur. Hangi çubuğun daha önce oluşmaya başladığına bakmak yok (böğürtlen testinin aksine)
Öyle olsaydı, "kendi" ve "yabancı" araç üzerinde çalıştırma arasındaki farkla ilgili herhangi bir sorun olmazdı. Farklı enstrümanların çubuklarının bir diziye sahip olduğu açıktır.
 
marketeer :
Farklı enstrümanların çubuklarının bir diziye sahip olduğu açıktır.
Elbette var. Ama önceden belirlenmiş değil.
 
stringo :
Tabii ki var. Ama önceden belirlenmiş değil.
O halde hangi noktada tanımlanıyor? Ve neden önceden belirlenemiyor?
 

Bu nasıl olabilir:

Temsilciler yetkili ve çalışıyor, ancak üstte yetkilendirmenin başarısız olduğuna dair bir yazı var mı?
 

Yardım istiyorum, aptalım, hiçbir yerde bilgi bulamadım.

Birkaç alım satım işleminden sonra bir Uzman Danışmandan bir pozisyon açmanın hacim ağırlıklı ortalama fiyatını nasıl öğrenebilirim? CPositionInfo'dan PriceOpen () , ilk işlemin TP'sini gösterirken, birkaç işlemden sonra elde edilen mevcut işlem gereklidir.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5
 
Bulutun pratikte bugün benim için çalışmadığı bir şey. İşleme yazar, binlerce görev oraya gider ve yalnızca birkaçı hazır olduğunda, ilerleme pratikte durur. :-(
[Silindi]  

testçi..

1 Mayıs 12 - 112 Haziran dönemini seçiyorum = 23 Temmuz'dan bugüne bir grafik alıyorum.. Eurobuck, M1, grafik başına 50.000 bar..

 
marketeer :

Bu nasıl olabilir:

Temsilciler yetkili ve çalışıyor, ancak üstte yetkilendirmenin başarısız olduğuna dair bir yazı var mı?
Durum biliniyor. Anlayalım. Optimizasyonunuz durmadı, değil mi?
 
EQU :

testçi..

1 Mayıs 12 - 112 Haziran dönemini seçiyorum = 23 Temmuz'dan bugüne bir grafik alıyorum.. Eurobuck, M1, grafik başına 50.000 bar..

Doğru, sana son 50.000'i gösterdiler. günde 1440 bar
 

Günaydın! Bu satır derlenmiyor - bu, dördün işlevini taklit etmek için yazılmış bir işlevdir. Bunu beyan ederim, derleyici kabul etmez, piroteknik ile değil, onsuz değil. Aslında değişken hesaplamalarda rol oynamaz. Üzgünüm, babam domatesten yardım istiyor, henüz monitörde değilim.


1...830831832833834835836837838839840841842843844...3184
Yeni yorum