Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 837
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
" Açık fiyatlarla " test edilirken, test çubukları bütünüyle oluşturulur. Hangi çubuğun daha önce oluşmaya başladığına bakmak yok (böğürtlen testinin aksine)
Farklı enstrümanların çubuklarının bir diziye sahip olduğu açıktır.
Tabii ki var. Ama önceden belirlenmiş değil.
Bu nasıl olabilir:
Yardım istiyorum, aptalım, hiçbir yerde bilgi bulamadım.
Birkaç alım satım işleminden sonra bir Uzman Danışmandan bir pozisyon açmanın hacim ağırlıklı ortalama fiyatını nasıl öğrenebilirim? CPositionInfo'dan PriceOpen () , ilk işlemin TP'sini gösterirken, birkaç işlemden sonra elde edilen mevcut işlem gereklidir.
testçi..
1 Mayıs 12 - 112 Haziran dönemini seçiyorum = 23 Temmuz'dan bugüne bir grafik alıyorum.. Eurobuck, M1, grafik başına 50.000 bar..
Bu nasıl olabilir:
Temsilciler yetkili ve çalışıyor, ancak üstte yetkilendirmenin başarısız olduğuna dair bir yazı var mı?
testçi..
1 Mayıs 12 - 112 Haziran dönemini seçiyorum = 23 Temmuz'dan bugüne bir grafik alıyorum.. Eurobuck, M1, grafik başına 50.000 bar..
Günaydın! Bu satır derlenmiyor - bu, dördün işlevini taklit etmek için yazılmış bir işlevdir. Bunu beyan ederim, derleyici kabul etmez, piroteknik ile değil, onsuz değil. Aslında değişken hesaplamalarda rol oynamaz. Üzgünüm, babam domatesten yardım istiyor, henüz monitörde değilim.