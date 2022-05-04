Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 830

Koshi :
Mesajın bu yerini belirtir misiniz?
Servis masası.
 
Güzel gün! Bir fonksiyon yazıyorum ve derleyici yemin ediyor. Daha önce kesinlikle bu işlevi yazmadım, zamanında hiçbir şey yazmadım. Derleyicinin yemin ettiğini neredeyse anlamıyorum.
 int DayOfWeek()
  {
   MqlDateTime tm;
   TimeCurrent (tm);
   return (tm.day_of_week);
  }                                
'DayOfWeek' - işlev zaten tanımlanmış ve gövde Redo.mq5 2698 6
 
Ve bu işlev MQL5'te zaten mevcutsa, neden hemen mavi renkle vurgulanmıyor? Ya da başka nasıl anlaşılır??? Ve o listede nerede?
 
Evet, doğru, 'DayOfWeek' zaten tanımlanmış bir fonksiyondur ve gövdesi Remake.mq5 2699 6
 
Dimka-novitsek :
Güzel gün! Bir fonksiyon yazıyorum ve derleyici yemin ediyor. Daha önce kesinlikle bu işlevi yazmadım, zamanında hiçbir şey yazmadım. Derleyicinin neden şikayet ettiğini neredeyse anlamıyorum.'DayOfWeek' - işlev zaten tanımlanmış ve gövde Redo.mq5 2698 6

Küfür etmem, genelde yapı içinde ikinci tür zaman kullanmama rağmen.

Senaryo:

 void OnStart ()
  {
     Print ( "f1=" ,DayOfWeek(), "    f2=" ,DayOfWeek2());

  }
//+------------------------------------------------------------------+
int DayOfWeek()
  {
   MqlDateTime tm;
   TimeCurrent (tm);
   return (tm.day_of_week);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int DayOfWeek2()
  {
   MqlDateTime tm;
   TimeToStruct ( TimeCurrent (),tm);
   return (tm.day_of_week);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 

En şaşırtıcı olan şey, bir hata üzerine yemin etmemesi, ancak işlevin zaten tanımlanmış olması ve vücudun orada olmasıdır !! HAYIR HAYIR!!!!!

Örnek için teşekkürler.

 
 
Dimka-novitsek :
En şaşırtıcı olan şey, bir hata üzerine yemin etmemesi, ancak işlevin zaten tanımlanmış olması ve vücudun orada olmasıdır !! HAYIR HAYIR!!!!!
nasıl değil???
 
EQU :

> yuvarlak hakkında

Trilyon - on altı karakterden kesirli kısmı kesin .. Evet .. Et - arşiv! ))))))

peki, int değil, çok uzun en azından b, ha?;)

Öfkeniz anlaşılabilir. Ancak, hiç kimse girdiye DBL_MAX veya buna yakın bir sayı verme zahmetinde bulunmaz. Ve sonuç olarak ne elde edeceğiz? 1024 bit tam sayı?
 

Derleyicinin bir tane olduğuna yemin etmesi anlamında. Yoksa ben mi anlamadım derleyici?

Hayır, yani daha önce yazmadım. Evet. Aptal olduğumu düşündüm. Ama orada ne olabilir?

