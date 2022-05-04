Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 830
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Mesajın bu yerini belirtir misiniz?
Güzel gün! Bir fonksiyon yazıyorum ve derleyici yemin ediyor. Daha önce kesinlikle bu işlevi yazmadım, zamanında hiçbir şey yazmadım. Derleyicinin neden şikayet ettiğini neredeyse anlamıyorum.'DayOfWeek' - işlev zaten tanımlanmış ve gövde Redo.mq5 2698 6
Küfür etmem, genelde yapı içinde ikinci tür zaman kullanmama rağmen.
Senaryo:
En şaşırtıcı olan şey, bir hata üzerine yemin etmemesi, ancak işlevin zaten tanımlanmış olması ve vücudun orada olmasıdır !! HAYIR HAYIR!!!!!
Örnek için teşekkürler.
En şaşırtıcı olan şey, bir hata üzerine yemin etmemesi, ancak işlevin zaten tanımlanmış olması ve vücudun orada olmasıdır !! HAYIR HAYIR!!!!!
> yuvarlak hakkında
Trilyon - on altı karakterden kesirli kısmı kesin .. Evet .. Et - arşiv! ))))))
peki, int değil, çok uzun en azından b, ha?;)
Derleyicinin bir tane olduğuna yemin etmesi anlamında. Yoksa ben mi anlamadım derleyici?
Hayır, yani daha önce yazmadım. Evet. Aptal olduğumu düşündüm. Ama orada ne olabilir?