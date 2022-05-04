Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 828

Koshi :

İşte o yarışlar ve orada görünmek için okudum:

MQL4 dili ve MT4 terminalindeki hatalar, aksaklıklar, hatalar hakkındaki raporlar MQL5 Forum'daki profiliniz aracılığıyla gönderilmelidir . MT4 ve MT5'teki başvuruları kabul ediyorlar

Mesajın bu yerini belirtir misiniz?

Bunun bir terminal hatası olduğunu düşünüyorsanız, Profil->Hizmet Masası->Yeni İstek muhtemelen daha iyidir.

PS ama mql4 bölümü orada değil

 
Koshi :

Merhaba.

MQL4 hakkında bir sorum var: gösterge değerlerini okumak için komut dosyasını bir sonraki çalıştırışımda MA değerinin değiştiği ortaya çıktı. En büyük tutarsızlık uzun süreler üzerindedir. Fark, tarihe daha derine indikçe daha da büyüyor.

Kim karşılaştı - aydınlatın.

Bu - ve bu da - dikkatinizi MQ5 terminalinde sunulan zamanın fiziksel, gerçek olanla uyuşmadığına, onlarla ileri geri yürüdüğüne dikkat edin, en azından pencerelerin mevcut saatini kontrol edin, kardinal karar, bilgisayarlarını çöplüğe atmalarını ve daha dikkate değer bir şeye geçmelerini önermek. Tabii ki, yakın değerler değişir ve göstergeler (yüksek/düşük) de bazen değişir. Hacimler hakkında konuşmaktan zaten bıktım - değişiyorlar, böylece onları kullanma girişimleri bir piyade madeninde kendi kendine patlama gibi.
Arkadiy , strateji test cihazında modelleme yaparken zaman da deneyden deneye "yürür" mü?
 

Bugün Opera ile ne tür bir saçmalık oldu ve bununla nasıl başa çıkılır? mql4.com'dan bir örnek veriyorum - orada daha iyi görebilirsiniz. Aynı sorun mql5.com'da da var.

 
abolk :

Bugün Opera ile ne tür bir saçmalık oldu ve bununla nasıl başa çıkılır? mql4.com'dan bir örnek veriyorum - orada daha iyi görebilirsiniz. Aynı sorun mql5.com'da da var.

Bundan çok önce, aynı aksaklıklar Google sitelerinde Opera'da görünmeye başladı. İnternette nedenini bulmaya çalıştım ve o zaman hiçbir şey bulamadım. Firefox'a geçildi.
 
tol64 :
Bundan çok önce, aynı aksaklıklar Google sitelerinde Opera'da görünmeye başladı. İnternette nedenini bulmaya çalıştım ve o zaman hiçbir şey bulamadım. Firefox'a geçildi.
Yani güncellemeler olmadan hemen hiçbir şey sorunlu mu?
 
abolk :
Yani güncellemeler olmadan hemen hiçbir şey sorunlu mu?

Belki yardımcı olur, Stillerin işaretini kaldırın

 
abolk :
Yani güncellemeler olmadan hemen hiçbir şey sorunlu mu?
Artık hatırlamıyorum. Güncellemeden sonra olabilir.
fiyortlar :

Belki yardımcı olur, Stillerin işaretini kaldırın

Stillerdeki ayarlarla oynamaya çalıştım ve bir şey yardımcı olmuyor.

Ama Google sitelerine baktım. Opera normalde MQL sitelerindeki her şeyi görüntüler. ))

 
tol64 :
Artık hatırlamıyorum. Güncellemeden sonra olabilir.

Stillerdeki ayarlarla oynamaya çalıştım ve bir şey yardımcı olmuyor.

Ama Google sitelerine baktım. Opera normalde MQL sitelerindeki her şeyi görüntüler. ))

Hiç böyle bir aksaklık yaşamadım, her zaman en son sürüme güncelledim.

Stillere gelince - yukarıdaki ekranda, sadece belirtilen onay kutusunu işaretleyerek aynı sonucu aldım.

