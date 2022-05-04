Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 828
İşte o yarışlar ve orada görünmek için okudum:Mesajın bu yerini belirtir misiniz?
Bunun bir terminal hatası olduğunu düşünüyorsanız, Profil->Hizmet Masası->Yeni İstek muhtemelen daha iyidir.
PS ama mql4 bölümü orada değil
Merhaba.
MQL4 hakkında bir sorum var: gösterge değerlerini okumak için komut dosyasını bir sonraki çalıştırışımda MA değerinin değiştiği ortaya çıktı. En büyük tutarsızlık uzun süreler üzerindedir. Fark, tarihe daha derine indikçe daha da büyüyor.
Kim karşılaştı - aydınlatın.
Bugün Opera ile ne tür bir saçmalık oldu ve bununla nasıl başa çıkılır? mql4.com'dan bir örnek veriyorum - orada daha iyi görebilirsiniz. Aynı sorun mql5.com'da da var.
Bundan çok önce, aynı aksaklıklar Google sitelerinde Opera'da görünmeye başladı. İnternette nedenini bulmaya çalıştım ve o zaman hiçbir şey bulamadım. Firefox'a geçildi.
Yani güncellemeler olmadan hemen hiçbir şey sorunlu mu?
Belki yardımcı olur, Stillerin işaretini kaldırın
Stillerdeki ayarlarla oynamaya çalıştım ve bir şey yardımcı olmuyor.
Ama Google sitelerine baktım. Opera normalde MQL sitelerindeki her şeyi görüntüler. ))
Artık hatırlamıyorum. Güncellemeden sonra olabilir.
Stillerdeki ayarlarla oynamaya çalıştım ve bir şey yardımcı olmuyor.
Ama Google sitelerine baktım. Opera normalde MQL sitelerindeki her şeyi görüntüler. ))
Hiç böyle bir aksaklık yaşamadım, her zaman en son sürüme güncelledim.
Stillere gelince - yukarıdaki ekranda, sadece belirtilen onay kutusunu işaretleyerek aynı sonucu aldım.