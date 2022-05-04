Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 829

fyords :

Belki yardımcı olur, Stillerin işaretini kaldırın

Nedense Görünüm menüsünden resminizi alamıyorum. bende sadece:

 
abolk :

Nedense Görünüm menüsünden resminizi alamıyorum. bende sadece:

"Menüyü göster"e tıklayın, beğenmediyseniz iade edebilirsiniz.

 
abolk :

Nedense Görünüm menüsünden resminizi alamıyorum. bende sadece:

Sayfa > Stil
 
Fantezi. Yardım etti. Teşekkürler, fyords ve tol64 "Bir mucize oldu: bir arkadaş bir arkadaşını kurtardı"
 
fyords :

Hiç böyle bir aksaklık yaşamadım, her zaman en son sürüme güncelledim.

Sadece düzeltildi. Ctrl + F11 "sorunlarımı" düzeltti. Bu kısayol tuşları yalnızca sayfanın genişliğini ayarlamakla kalmaz, aynı zamanda Google sitelerindeki sayfaların düzenini de bozar. :)
 
abolk :
Fantezi. Yardım etti. Teşekkürler, fyords ve tol64 "Bir mucize oldu: bir arkadaş bir arkadaşını kurtardı"
Rica ederim )
stringo :

1. Senkronize olmayan proses göstergesinin kaldırılması.

2. Gösterge iki bölümden oluşur - grafik ve hesaplama. Göstergenin grafik kısmı, hesaplanandan önce kaldırılır.

Teşekkür ederim!

Ama bu anlaşılmaz .

PS .. Yerel örneklerden bir örnek - MACD

 for ( int i=limit;i<rates_total && ! IsStopped () ;i++){
stringo :
Neden? Gerçek bir sayının tamsayı kısmı, 32 bit tamsayıdan çok daha büyük olabilir.

> yuvarlak hakkında

Trilyon - on altı karakterden kesirli kısmı kesin .. Evet .. Et - arşiv! ))))))

peki, int değil, çok uzun en azından b, ha?;)

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
Koshi :

Ayrıca koddan ne istediğinizi ve sonuç olarak ne elde ettiğinizi yazmanız da isteniyor ... başka bir tahmin de bu ... belki daha fazla hikaye yüklediniz, bu yüzden hareketli ortalamalar uzun ve değişiyor mu?
 

Tünaydın.

Lütfen söyleyin, sekmelerdeki acenteler ve yerleşim birimlerindeki ödeme tutarları birbirinden farklı!

(Örnek: "gelir" = 1,80 ve "işlemlerde" bugün yalnızca 0,42)

Böyle mi olması gerekiyor yoksa sayılar zamanla birleşecek mi?

