Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 829
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Belki yardımcı olur, Stillerin işaretini kaldırın
Nedense Görünüm menüsünden resminizi alamıyorum. bende sadece:
Nedense Görünüm menüsünden resminizi alamıyorum. bende sadece:
"Menüyü göster"e tıklayın, beğenmediyseniz iade edebilirsiniz.
Nedense Görünüm menüsünden resminizi alamıyorum. bende sadece:
Hiç böyle bir aksaklık yaşamadım, her zaman en son sürüme güncelledim.
Fantezi. Yardım etti. Teşekkürler, fyords ve tol64 "Bir mucize oldu: bir arkadaş bir arkadaşını kurtardı"
1. Senkronize olmayan proses göstergesinin kaldırılması.
2. Gösterge iki bölümden oluşur - grafik ve hesaplama. Göstergenin grafik kısmı, hesaplanandan önce kaldırılır.
Teşekkür ederim!
Ama bu anlaşılmaz .
PS .. Yerel örneklerden bir örnek - MACD
Neden? Gerçek bir sayının tamsayı kısmı, 32 bit tamsayıdan çok daha büyük olabilir.
> yuvarlak hakkında
Trilyon - on altı karakterden kesirli kısmı kesin .. Evet .. Et - arşiv! ))))))
peki, int değil, çok uzun en azından b, ha?;)
Tünaydın.
Lütfen söyleyin, sekmelerdeki acenteler ve yerleşim birimlerindeki ödeme tutarları birbirinden farklı!
(Örnek: "gelir" = 1,80 ve "işlemlerde" bugün yalnızca 0,42)
Böyle mi olması gerekiyor yoksa sayılar zamanla birleşecek mi?