stringo :

Evet. Hata çıktı. Test cihazında olaylar, CHARTEVENT_CUSTOM yok sayılarak kendi numaraları altında gelir

Düzeltme bir sonraki derlemede olacak.

Gerçek dünyadaki CHARTEVENT_OBJECT_CREATE ve CHARTEVENT_OBJECT_DELETE olaylarının nesnelerden (gösterge tarafından oluşturulan) alınması aynı kalmayacak mı?
 
Bu olayların oluşturulmasını seçici olarak etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bir mekanizma olacaktır.
 
En azından biri etkinlikleri kapatılana kadar bekledi... Bana NewTick etkinliğini kapatma fırsatı vermeyi asla kabul etmediler :(
 
mql5 :
İlginiz için teşekkürler, düzeltildi. Gerçekten de derleyicinin 430 sürümünde, girdi değişkeninin adını bir yorum yoluyla ayarlarken bir hata var.

Bilmiyorum, benim için her şey yolunda: // WinXP SP2, MT5 32x

--------------------------------

Hayır, aldattığı ortaya çıktı. Yeniden derlemeden sonra şöyle oldu:


 
notused :

Son yapı (430), bir İleri dönem ve Özel Maks ile test yaparken kilitleniyor (ileri teste geçiş anında görünüyor). İlk başta Uzman Danışmanıma karşı günah işledim, ardından aşağıdaki kodu kontrol ettim:

1'den 1000'e kadar optimizasyon için parametreleri ayarlayın, tüm işaretler, USDCAD, 01/01/2011'den bugüne (herhangi bir ileri dönem) M4. asılı. Devre dışı bırakılan uzak aracılar - yeniden başlatıldı - terminal de askıda kaldı. İleri dönem kaldırıldı - işe yarıyor. Custom Max'in suçlu olup olmadığı - kontrol edilmedi. Bu yapıdan önce - her şey çalıştı.

Mesaj için teşekkürler. Düzeltme bir sonraki derlemede olacak.
 
papaklass :
Son derlemede (430) "Piyasa İzlemede Tüm Semboller Seçildi"yi seçtiğimde optimizasyon sonuçlarını göstermeyi bıraktım.Nedenini bilen var mı?Bu arada, tüm sonuçlar "optimizasyon grafiği" sekmesinde çiziliyor.
Düzeltildi. Düzeltme bir sonraki derlemede mevcut olacak.
 
Sevgili geliştiriciler, bu yapının çıkışını bir şekilde hızlandırmak mümkün mü yoksa bir haftadır uğraşıyorum tk. terminal öne asılır.
 
MONTEGRO :
Sevgili geliştiriciler, bu yapının yayınlanmasını bir şekilde hızlandırmak mümkün mü , yoksa zaten bir haftadır çalışıyorum , tk. terminal öne asılır.
MONTEGRO :

