Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 370
Evet. Hata çıktı. Test cihazında olaylar, CHARTEVENT_CUSTOM yok sayılarak kendi numaraları altında gelir
Düzeltme bir sonraki derlemede olacak.
Gerçek dünyadaki CHARTEVENT_OBJECT_CREATE ve CHARTEVENT_OBJECT_DELETE olaylarının nesnelerden (gösterge tarafından oluşturulan) alınması aynı kalmayacak mı?
Bu olayların oluşturulmasını seçici olarak etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bir mekanizma olacaktır.
İlginiz için teşekkürler, düzeltildi. Gerçekten de derleyicinin 430 sürümünde, girdi değişkeninin adını bir yorum yoluyla ayarlarken bir hata var.
Bilmiyorum, benim için her şey yolunda: // WinXP SP2, MT5 32x
--------------------------------
Hayır, aldattığı ortaya çıktı. Yeniden derlemeden sonra şöyle oldu:
Son yapı (430), bir İleri dönem ve Özel Maks ile test yaparken kilitleniyor (ileri teste geçiş anında görünüyor). İlk başta Uzman Danışmanıma karşı günah işledim, ardından aşağıdaki kodu kontrol ettim:
1'den 1000'e kadar optimizasyon için parametreleri ayarlayın, tüm işaretler, USDCAD, 01/01/2011'den bugüne (herhangi bir ileri dönem) M4. asılı. Devre dışı bırakılan uzak aracılar - yeniden başlatıldı - terminal de askıda kaldı. İleri dönem kaldırıldı - işe yarıyor. Custom Max'in suçlu olup olmadığı - kontrol edilmedi. Bu yapıdan önce - her şey çalıştı.
Son derlemede (430) "Piyasa İzlemede Tüm Semboller Seçildi"yi seçtiğimde optimizasyon sonuçlarını göstermeyi bıraktım.Nedenini bilen var mı?Bu arada, tüm sonuçlar "optimizasyon grafiği" sekmesinde çiziliyor.
Mesaj için teşekkürler. Düzeltme bir sonraki derlemede olacak.
Sevgili geliştiriciler, bu yapının yayınlanmasını bir şekilde hızlandırmak mümkün mü , yoksa zaten bir haftadır çalışıyorum , tk. terminal öne asılır.
)))))))) Anaokulu ... Cumartesi sabahı çok mutlu ...
Ve hangi temelde kendinize bu tür ifadelere bir yabancıya izin veriyorsunuz? Kabaca konuşursak, "Sen kimsin ki?".
"Anaokulu", uygun testlere sahip olmayan geliştiricilerin kritik (benim ve diğerleri için) bir yapıyı yayınlamasıdır.
işlevsellikteki hatalar ve uzun süre bir güncelleme yayınlayamaz. Bu gerçekten iç karartıcı.
Bir alternatif için, diğer terminallere ve içlerindeki hata sayısına bakın ....
Ve işinizin buna değer olduğu gerçeği hakkında - bu bir anaokulu ....
Bu programın geliştirilmesi için geliştiricilere para ödediniz mi? Değilse, cevabı biliyorsun...
Elinizde bir sözleşme ve ödeme onayı olduğunda, özellikle zamanlamayı soracaksınız.