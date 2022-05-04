Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 362
Nesne türlerinin sayısı arttıkça bu tür işlevlere duyulan ihtiyaç artacaktır. Ve nesneler göründüğünde, türüne göre bağlantı noktalarının sayısını belirlemek imkansız olduğunda gerekli hale gelecektir. Örneğin, bazı çoklu çizgi. Bu arada çok kritik değil ama dilerseniz servis masasında verebilirsiniz.
Şimdi, en gerçekçi yol (eğer böyle bir ihtiyaç varsa), nesne türüne göre bağlantı noktalarının sayısını verecek bir anahtar işlevi oluşturmaktır.
Bu tabloyu (MQL5 Referansı / Standart Sabitler, Numaralandırmalar ve Yapılar / Nesne Sabitleri / Nesne Tipleri) bir anahtarda işlemeniz yeterlidir. Fonksiyonun giriş parametresi ObjectGetInteger(chart_id,name, OBJPROP_TYPE ) olacaktır.
Tüm türler sabit bir şekilde bağlantı noktalarına bağlı olduğundan tuzak yoktur. Ancak değişken sayıda noktaya sahip nesneler ortaya çıkarsa, bu tür işlevselliğe aşırı ihtiyaç duyulacaktır.
Evet, yukarıda yazdığım gibi bunu switch üzerinden uyguladım. Sorunsuz çalışır. Ancak fikir daha da ileri gidiyor, daha fazla rahatlık ve çok yönlülük istiyorum.
Bu arada, bence, kullanıcıların kendi nesnelerini yaratmalarına izin vermek güzel olurdu. Örneğin, en azından standart nesneleri ortak bir "marka" altında gruplar halinde birleştirmeye izin verin. Bir grup nesneye tek bir nesne olarak atıfta bulunabilme. O zaman çoklu çizgiler, halkalar, torus gibi bazı zor nesneler olurdu ... evet, birçok şey. Evet, belirli bir kontrol panelinin nesneleri bile birleştirilebilir. Ve Ctrl-B bir nesne sayfası değil, nesne gruplarının düzgün adlarını veya bunun gibi bir şeyi verirdi. Yine de, OnChartEven() işleyicisindeki değişen nesnelerden 100.000 olay alma sorunu da çözülecektir, çünkü bu 100.000 nesne birlikte gruplandırılabilir ve yalnızca bir CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE olayı alabilir. Genel olarak, güzellik. Tabii ki, tüm bunlar kısmen sınıflar aracılığıyla uygulanabilir, ancak hepsi değil.
Lizar :
........ Ve Ctrl-B bir nesne sayfası değil, nesne gruplarının düzgün adlarını, peki ya da bunun gibi bir şey verirdi ...........
.......çünkü bu 100.000 nesne birlikte gruplandırılabilir ve yalnızca bir CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE olayı alabilir. Genel olarak, güzellik .......
Hayal kurmak zararlı değildir... Ama umut etmenizi tavsiye etmiyorum.
:)
Aynı anda birkaç enstrüman için mum görüntülemek için bir gösterge yazıyorum. Lansmandan sonra ve yeni çubukların ortaya çıkmasından önce her şey doğru şekilde görüntüleniyor:
Ancak yeni çubukların ortaya çıkmasından sonra bir kayma meydana gelir:
Ve ChartRedraw yardımcı olmuyor. Her ne kadar doğru düğmeye basarsanız-güncelleme her şey yerine oturur. Yer değiştirmeyi nasıl önleyeceğimi söyle?
Çift normalleştirilmiş fiyat ; MqlTradeRequest'te otomatik olarak? (ki bu pek olası değildir) ve değilse, neden standart kitaplıkta hala normalleştirme yok? (soru 9 ay önce soruldu)
Sadece standart kütüphanede düzenlemeler yaparak durumdan çıktım, ancak durumun böyle olmadığını kendiniz anlıyorsunuz (güncelleme sırasında yıkılıyor).
Eğer yanılıyorsam, lütfen ne olduğunu belirtin?
Keyfilik suçlamaları almamak için bir tüccarın fiyatını değiştirme hakkımız olmadığı için otomatik olarak normalleştirmeyiz.
Hesaplanan fiyatın kullanılması durumunda kendi normalizasyonunu yapmak gerekir. Net Alış/Satış fiyatları değişmeden bir emir verildiğinde, normalleştirmeye gerek yoktur.
Keyfilik suçlamaları almamak için bir tüccarın fiyatını değiştirme hakkımız olmadığı için otomatik olarak normalleştirmeyiz.
Hesaplanan fiyatın kullanılması durumunda kendi normalizasyonunu yapmak gerekir. Net Alış/Satış fiyatları değişmeden bir emir verildiğinde, normalleştirmeye gerek yoktur.
Teşekkürler, istediğimi aldım. Dördünde, teklif/sorunun bile normalleştirilmesi gerekiyordu.
Aslında, MT4'te Bid and Ask'ı normalleştirmek gerekli değildir. Her zaman varsayılan olarak normalleştirilirler.
Bir örneğiniz varsa, lütfen bana gösterin.
Aslında, MT4'te Bid and Ask'ı normalleştirmek gerekli değildir. Varsayılan olarak her zaman normalleştirilirler.
Bir örneğiniz varsa, lütfen bana gösterin.