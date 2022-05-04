Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 737
Neden, "Başlat" düğmesine bastığımda, test cihazı ilk depozito seviyesinden değil, son testin bittiği seviyeden test yapıyor. 4-ke'de böyle bir sorun yok. İlk depozito seviyesinden teste nasıl başlanır ?
Tarif ettiğiniz durumu yeniden oluşturamayız.
Daha fazla ayrıntı alalım
Bu bir bug gibi görünüyor.
Çoklu para birimi test modunda, iki cihazda yeni bir çubuğun görünmesini beklediğimizde, test cihazı yanlış davranıyor.
Birkaç açıklama. isNewBar işlevinde, ana sembolde yeni bir çubuk göründüğünde, başka bir finansal enstrümanda yeni bir çubuğun görünmesini döngüde bekleriz.
Kodu ekliyorum.
Tam olarak neyi hata olarak görüyorsun, özellikle açıkla lütfen. Testin ayrıntılarını, elde edilen sonucu veya beklenen sonucu vermediniz.
Ayrıca MetaTrader 5 Test Temelleri makalesine dikkatinizi çekmek isterim. Kene oluşturma mekanizmasının ve temel kavramların bir açıklamasını içerir.
Her şey basit.
Optimizasyon için EA'yı çalıştırıyoruz ve aşağıdaki sonucu görüyoruz.
Örneğin 4. geçişi seçiyoruz, danışmanı çalıştırıyoruz, tüm işlemlerle normal çalışmasını sağlıyoruz, işte rapor.
Bir his var. Açık bir çubukta açılmadıysa, çoklu para birimi optimizasyon modundaki test cihazının bir anlaşmayı bir çubuğa bağlayamaması.
Döngüyü isNewBar işlevinde yorumlarsanız, mantıksal olarak, başka bir enstrümanda yeni bir çubuğun görünmesini beklemeyin, o zaman her şey çalışır. Terminal sürüm 5 yapı 642.
Oradan makaleler, kodlar okudum, herhangi bir hata görmüyorum. Kendimi bilsem de gidip tekrar okuyacağım.
İyi tatiller.
Parabolik durdurma ile ortadaki Expert Advisor'ı oluşturuyorum. Testi açılış fiyatlarında çalıştırıyorum, "iptal"e tıklayın. İkinci kez çalıştırıyorum - açıklanan durum ortaya çıkıyor (aynı zamanda bakiye ve özkaynak grafiği yeniden çizilmez, ancak devam eder). Ustadan olmayan uzmanlarla her şey yolunda.
Hizmet masasında bir uygulama oluşturun;
İşte bir kod parçası. trpar2=false olduğunda, giriş parametreleri int grusdchf=100 olacak şekilde nasıl yapılır; girdi int grusjpy=100; optimize edilmemiş
Test cihazında bu parametrelerin yanındaki onay kutularını işaretlemeyin. Veya soruyu netleştirin, aksi takdirde bir belirsizlik görüyorum. :)
Soru:
İşleve nesnelere bir dizi işaretçi iletmeniz gerekir. Referans olarak, elbette (bir dizi).
Hangi sözdizimi kullanılır?
şüpheleniyor muyum? Yoksa başka bir şeye mi ihtiyacınız var?
İşte bir kod parçası. trpar2=false olduğunda giriş parametrelerinin int grusdchf=100; girdi int grusjpy=100; optimize edilmemiş