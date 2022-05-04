Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 718

papaklass :
Terminalin 64 bit sürümü yüklendi. 32-bit ile karşılaştırıldığında, yeni bir platform gibi. Paneldeki simgelerin yarısı eksik (piyasaya genel bakış, gezgin, test cihazı, araçlar vb.). Uzmanları MQL5\Experts\ dizinine kopyalıyorum, ne test eden, ne terminal ne de editör onları göremiyor. Göstergelerle aynı. Sorun nedir? SAME platformunun farklı sürümleri neden böyle davranıyor?
64bit'te. hepsinden iyisi, kaynak kodlarını ve EX dosyalarını terminalin kendisine yüklemek en iyisidir. Dosya - veri dizinini açın. Ayrıca, programda olduğu gibi. Dosyalar. Aksi halde kötü.
 

Bir dizi değeri, bir dizi diziyi tanımlamak için bir yapı kullanıyorum... Sonra bir döngüde şöyle bir şey yapıyorum: 

      Buffer_Array[tf/ 2 ].bars_calculated=Buffer_Array[tf/ 2 ].calculated;

Bir döngü içinde bir değerler dizisine de atanacak olan terminalin global değişkenlerini kullanma ihtiyacı vardı, ancak global değişkenlerin bir dizi dize adını oluşturma ve bunlara erişme sorunuyla karşılaştım, sadece ortaya çıktı bunun gibi:

 GlobalVariableSet ( "bc" ,Buffer_Array[tf/ 2 ].calculated);
burada her seferinde farklı değerler aynı global değişken bc'ye yeniden atanacak, ancak birkaç farklı değerde buna ihtiyaç duyulacak. Tüm bunları ilk kod satırına benzeterek nasıl yeniden yapabilirim? Bir şekilde "bc" + [tf / 2] ekleyerek mümkün mü?
 
x100intraday :

Döngüde bir dizi değere de atanacak olan terminalin global değişkenlerini kullanmaya ihtiyaç vardı, ancak ................

Bir kaynağa bir dizi yazın, kaynağı düzenli olarak (terminalin çökmesi durumunda) diske kaydedin. Hızlı ve güvenilir.

İşte başka bir seçenek: https://www.mql5.com/ru/code/845

MetaDriver :

Bir kaynağa bir dizi yazın, kaynağı düzenli olarak (terminalin çökmesi durumunda) diske kaydedin. Hızlı ve güvenilir.

İşte başka bir seçenek: https://www.mql5.com/ru/code/845

Bu sınıfın bir örneğinin terminal oturumunun süresi için bir kolaylık olduğunu anlıyorum ve yeniden başlatmadan sonra bile bir sonraki oturumda önceki oturumun değerlerini geri yüklemem gerekiyor. Sınıfın diske boşaltma ve ardından bir dosyadan okuma yeteneği vardır, ancak bu ilk öneriden daha iyi değildir. Global terminal değişkenlerini kullanmanın avantajlarını görsem de, string değişken adını bir tamsayı indeksiyle toplarken bir önek (dize) ekleyerek bir şekilde 'sayı'dan 'dize' uyarılarına örtük dönüşümden kurtulmam gerekiyor.
 

Sonunda projenin son aşamasına geldiğimi düşündüm. Evet, burada değildi! :)

Burada ( https://www.mql5.com/en/forum/23/page14#comment_170601 ) yazılmıştır:

...

14. MetaTester: Emir pozisyonlarının toplam hacmindeki limitleri kontrol etme algoritması, sunucu ile tam olarak aynı hizaya getirildi.

...

Ancak şimdi bile hacim aşılabilir. Rekabet hesabında kontrol edildi.

//---

Yine bu konuyu Servis Masasına yazmanız mümkün mü? Bu konudaki eski uygulama artık görünmüyor.

x100intraday :
.. Terminal global değişkenlerini kullanmanın faydalarını görmekle birlikte, ................
Anlaşılan sen daha iyi biliyorsun.
 
tol64 :

Sonunda projenin son aşamasına geldiğimi düşündüm. Evet, burada değildi! :)

Burada ( https://www.mql5.com/en/forum/23/page14#comment_170601 ) yazılmıştır:

Ancak şimdi bile hacim aşılabilir. Rekabet hesabında kontrol edildi.

//---

Yine bu konuyu Servis Masasına yazmanız mümkün mü? Bu konudaki eski uygulama artık görünmüyor.

MT4 de dahil olmak üzere bu her zaman böyle olmuştur. Tetiklendiğinde, para yoksa, "silindi[para yok]" gibi bir şey olacaktır.

Bu arada, DOM'daki limit emirleri için durum böyle olmamalı, ancak nasıl olduğunu kontrol etmedim

 
Servis Masası nerede? yazman gerek
 
fellow :
Servis Masası nerede? yazman gerek

Profilinize gidin ve Servis Masası'nı seçin


 
notused :

MT4 de dahil olmak üzere bu her zaman böyle olmuştur. Tetiklendiğinde, para yoksa, "silindi[para yok]" gibi bir şey olacaktır.

Bu arada, DOM'daki limit emirleri için durum böyle olmamalı, ancak nasıl olduğunu kontrol etmedim

Ancak yardımdaki (güvendiğim) açıklamaya göre şunları söylüyor:

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

Belirli bir sembol için bir açık pozisyonun ve bir yönde (alış veya satış) bekleyen emirlerin izin verilen maksimum toplam hacmi. Örneğin, 5 lotluk bir limitle, 5 lotluk bir açık alım pozisyonuna sahip olabilir ve 5 lotluk bekleyen bir Satış Limiti emri verebilirsiniz. Ancak aynı zamanda, bekleyen bir Alış Limiti emri veremezsiniz (çünkü bir yöndeki toplam hacim limiti aşacaktır) veya 5 lottan fazla hacimli bir Satış Limiti koyamazsınız .

çift


Bu nedenle, 3 lot açık pozisyonlu 5. bekleyen Buy Stop emri ve her biri 3 lotluk 4 Buy Stop emri (15 lot limitli) vermek işe yaramamalıdır.

Büyük olasılıkla, geliştiriciler düzeltirken bir yerde küçük bir hata yaptılar. Bir sonraki Buy Stop emri (altıncı olan) artık verilemez ve günlükte bir mesaj alırız:

Genel olarak, olası tüm durumlarda aşırı hacimlerin tezahürünü iyice test etmek ve tanımlamak gerekir. Gün sonunda yayınlayacağım. Bu arada geliştiricilerden bir yorum duymak yeterli olacaktır, yoksa bir anda aklıma tüm bunlar geldi. Bu bana da oluyor. :)

//---

Bir de camla ilgili bazı sıkıntılarım oldu (şimdilik erteledim, en son çözeceğim).

