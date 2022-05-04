Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 703
Statik.
Dinamik gibi görünen ve bir başlatma listesine sahip olan bir dizi, otomatik olarak boyutlandırılmış bir diziyle statik olarak kabul edilir.
O zaman belki bir yazım hatası: statikti ve statik olacak.
1) ArrayIsDynamic artık çok boyutlu diziler için kullanılabilir.
2) Bir sıfır başlatma listesiyle dinamik bir dizinin başlatılması düzeltildi.
Ticaret işlemleri gerçekleştirme olasılığına ilişkin açıklamalar.
Verilen:
1. 1.1 lotluk uzun pozisyon açın.
2. Enstrüman üzerinde işlem yapmak sınırlıdır: sadece bir pozisyonu kapatmak ve/veya sadece anlaşmaları satın almak.
Mevcut pozisyonu kapatmak gereklidir.
Sorular:
1. 1.0 lot için satış emri gönderebilir miyim? Değilse, bu gereksinim istemcide doğrulanıyor mu, yoksa sunucuda reddedilecek mi?
2. Kısmi işlem modunda hacim bazında 1,1 lotluk satış emri gönderebilir miyim? Değilse, bu gereksinim istemcide doğrulanıyor mu, yoksa sunucuda reddedilecek mi?
1-2. Evet, her iki durumda da sipariş gönderebilirsiniz. Kontrol hem istemcide hem de sunucuda gerçekleştirilir (istek ona ulaşırsa).
Demo hesap açarken yanlış gruba giriyor.
Sizce hesap neden yanlış gruba düştü? Lütfen gelecek soruları cevaplayın:
Sizce hesap neden yanlış gruba düştü? Lütfen gelecek soruları cevaplayın:
Birinci ve ikinci noktalarda.
Üçüncü noktaya cevap vermekte zorlanıyorum ama uzun bir süre.
Dördüncü nokta için
Bununla ilgili.
Ah evet, işte başka bir çizim.
Merhaba, bunun bir hata olup olmadığını açıklayabilir misiniz yoksa yanlış bir şey mi yapıyorum?
1) MT 5'in garip davranışı, test cihazını başlatıyorum, OnInit()'te ihtiyacım olanı çözüyor, (OnTick()'te boş) sonra birkaç dakika orada bir şeyi büküyor, strat düğmesi (test cihazında) uzun süre görünmüyor, zorluyorum sözünü kestim (test cihazında iptal butonu) daha sonra tekrar başlangıçta ve test cihazı hiçbir şekilde başlamaz, aşağıdakini verir (zorla bağlantı kesildi ).
Yalnızca tüm terminalin yüklenmesini boşaltmaya yardımcı olur. (Bu bir hata mı yoksa yanlış bir şey mi yapıyorum)
127.0.0.1:3000'e bağlanıyor
KM 0 çekirdek 1 16:54:59 bağlı
CO 0 çekirdek 1 16:54:59 yetkili (aracı oluşturma 619)
CH 0 test cihazı 16:54:59 EURUSD,M5 (AlpariNZ-MT5): Experts\Trade.ex5'in 2012.03.09 00:00 ile 2012.04.03 00:00 arasında test edilmesi
IH 2 çekirdek 1 16:54:59 bağlantı kesildi
RG 0 çekirdek 1 16:54:59 bağlantı kapandı
2) Başka bir soru, MqlTick'teki en son fiyatları talep ediyorum, alıyorum ve Print'te gösteriyorum (" Son işlemin güncel fiyatı"+Son )
Hata ayıklayıcıda bu değerleri görüyorum ve yazdırma günlüğündeki sıfırlar? (bu sadece forex içindir, net değil)
Aynı zamanda teklif ve sormak yazdırılır.
Altın tırnaklarla sürekli neler olduğunu söyleyebilir misiniz?
Hem MT5 hem de MT4'te güncellemeyi durdururlar.
