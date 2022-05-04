Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 703

Yeni yorum
 
Renat :

Statik.

Dinamik gibi görünen ve bir başlatma listesine sahip olan bir dizi, otomatik olarak boyutlandırılmış bir diziyle statik olarak kabul edilir.

O zaman belki bir yazım hatası: statikti ve statik olacak.
 
Yedelkin :
O zaman belki bir yazım hatası: statikti ve statik olacak.
Dizi hem statikti hem de statik gibi çalıştı, sadece ArrayIsDynamic işlevi durumu doğru döndürmedi. Bu hata düzeltildi.
Документация по MQL5: Операции с массивами / ArrayIsDynamic
Документация по MQL5: Операции с массивами / ArrayIsDynamic
  • www.mql5.com
Операции с массивами / ArrayIsDynamic - Документация по MQL5
 
Ne yazık ki, güncellemeler listesinde bir yanlışlık var.

1) ArrayIsDynamic artık çok boyutlu diziler için kullanılabilir.
2) Bir sıfır başlatma listesiyle dinamik bir dizinin başlatılması düzeltildi.
Документация по MQL5: Основы языка / Переменные
Документация по MQL5: Основы языка / Переменные
  • www.mql5.com
Основы языка / Переменные - Документация по MQL5
 
voix_kas :

Ticaret işlemleri gerçekleştirme olasılığına ilişkin açıklamalar.

Verilen:

1. 1.1 lotluk uzun pozisyon açın.

2. Enstrüman üzerinde işlem yapmak sınırlıdır: sadece bir pozisyonu kapatmak ve/veya sadece anlaşmaları satın almak.

Mevcut pozisyonu kapatmak gereklidir.

Sorular:

1. 1.0 lot için satış emri gönderebilir miyim? Değilse, bu gereksinim istemcide doğrulanıyor mu, yoksa sunucuda reddedilecek mi?

2. Kısmi işlem modunda hacim bazında 1,1 lotluk satış emri gönderebilir miyim? Değilse, bu gereksinim istemcide doğrulanıyor mu, yoksa sunucuda reddedilecek mi?


1-2. Evet, her iki durumda da sipariş gönderebilirsiniz. Kontrol hem istemcide hem de sunucuda gerçekleştirilir (istek ona ulaşırsa).

 
olyakish :

Demo hesap açarken yanlış gruba giriyor.

Sizce hesap neden yanlış gruba düştü? Lütfen gelecek soruları cevaplayın:

  1. Bu demo hesabı açarken tam olarak nasıl ve hangi sunucuyu belirttiniz?
  2. Demo hesap açarken ne tür bir hesap seçtiniz?
  3. Bu terminali ne zaman kurdunuz?
  4. İstemci terminalinin "Yardım -> Hakkında" penceresinde hangi şirket gösteriliyor?
 
Tatyana :

Sizce hesap neden yanlış gruba düştü? Lütfen gelecek soruları cevaplayın:

  1. Bu demo hesabı açarken tam olarak nasıl ve hangi sunucuyu belirttiniz?
  2. Demo hesap açarken ne tür bir hesap seçtiniz?
  3. Bu terminali ne zaman kurdunuz?
  4. İstemci terminalinin "Yardım -> Hakkında" penceresinde hangi şirket gösteriliyor?

Birinci ve ikinci noktalarda.

Üçüncü noktaya cevap vermekte zorlanıyorum ama uzun bir süre.

Dördüncü nokta için

Bununla ilgili.

Ah evet, işte başka bir çizim.


 

Merhaba, bunun bir hata olup olmadığını açıklayabilir misiniz yoksa yanlış bir şey mi yapıyorum?

1) MT 5'in garip davranışı, test cihazını başlatıyorum, OnInit()'te ihtiyacım olanı çözüyor,   (OnTick()'te boş) sonra birkaç dakika orada bir şeyi büküyor, strat düğmesi (test cihazında) uzun süre görünmüyor, zorluyorum   sözünü kestim   (test cihazında iptal butonu) daha sonra tekrar başlangıçta ve test cihazı hiçbir şekilde başlamaz, aşağıdakini verir (zorla bağlantı kesildi ).

  Yalnızca tüm terminalin yüklenmesini boşaltmaya yardımcı olur. (Bu bir hata mı yoksa yanlış bir şey mi yapıyorum)

127.0.0.1:3000'e bağlanıyor

KM          0              çekirdek 1    16:54:59                bağlı

CO           0              çekirdek 1    16:54:59                yetkili (aracı oluşturma 619)

CH           0              test cihazı    16:54:59                EURUSD,M5 (AlpariNZ-MT5): Experts\Trade.ex5'in 2012.03.09 00:00 ile 2012.04.03 00:00 arasında test edilmesi

IH            2              çekirdek 1    16:54:59                bağlantı kesildi

RG           0              çekirdek 1    16:54:59                bağlantı kapandı

2) Başka bir soru, MqlTick'teki en son fiyatları talep ediyorum, alıyorum ve Print'te gösteriyorum (" Son işlemin güncel fiyatı"+Son )

Hata ayıklayıcıda bu değerleri görüyorum ve   yazdırma günlüğündeki sıfırlar? (bu sadece forex içindir, net değil)

Aynı zamanda teklif   ve sormak yazdırılır.

[Silindi]  
Rosh :

1-2. Evet, her iki durumda da sipariş gönderebilirsiniz. Kontrol hem istemcide hem de sunucuda gerçekleştirilir (istek ona ulaşırsa).

Cevap için teşekkürler.
 

Altın tırnaklarla sürekli neler olduğunu söyleyebilir misiniz?

Hem MT5 hem de MT4'te güncellemeyi durdururlar.

 
pusheax :

Altın tırnaklarla sürekli neler olduğunu söyleyebilir misiniz?

Hem MT5 hem de MT4'te güncellemeyi durdururlar.

resmi tatil
1...696697698699700701702703704705706707708709710...3184
Yeni yorum