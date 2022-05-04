Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 704
resmi tatil
Ne anlama geliyor?
Fiyat teklifleri neden diğer döviz çiftleri için geliyor?
2012 02 17'den bugüne (14 çift) tüm kenelerde çoklu para birimini test etmek bükülmüş
2012 02 17'den bugüne (14 çift) tüm kenelerde çoklu para birimini test etmek bükülmüş
2012 02 17'den bugüne (14 çift) tüm kenelerde çoklu para birimini test etmek bükülmüş
MetaQuotes-Demo sunucusu?
AlpariNZ-MT5
Ve TERMINAL_MAXBARS ne kadara ayarlandı? Belki azaltmayı dene?
50000 sadece üç çizelge açık (birinde 50000 bar var, diğer ikisinde 3000 civarında)
Terminal aynı anda 210MB RAM yiyor
Test modunda test cihazı 620MB
Win7 x64 lisanslı (dizüstü bilgisayar ile)
kendim karar veremiyorum normal mi değil mi Bu, tüm C ve C++ benzeri dillerde doğru mu?
Sonuç: 200.0 199 199
Eger birisi biliyorsa lutfen bana soylesin.
Aşağıdaki komut dosyasını çalıştırmayı deneyin ( Yazdır işlevinin sıkışmaları hakkında - bu sonraki sorudur ):
Teşekkür ederim !