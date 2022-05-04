Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 704

Dima_S :
resmi tatil

Ne anlama geliyor?

Fiyat teklifleri neden diğer döviz çiftleri için geliyor?

 

2012 02 17'den bugüne (14 çift) tüm kenelerde çoklu para birimini test etmek bükülmüş 

LJ       0        ******* (EURUSD,H1)     16 : 49 : 20          2012.02 . 27 05 : 00 : 03    CTrade::PositionOpen:  [done]
EO       3        MemoryException 16 : 51 : 46          831520768 bytes not available
CG       3        MemoryException 16 : 51 : 46          804257792 bytes not available
HL       3        Tester   16 : 51 : 46         stopped on 22 % of testing interval
 
olyakish :

Ve TERMINAL_MAXBARS ne kadara ayarlandı? Belki azaltmayı dene?
 
olyakish :

MetaQuotes-Demo sunucusu?
 
antt :
MetaQuotes-Demo sunucusu?

AlpariNZ-MT5

Yedelkin :
Ve TERMINAL_MAXBARS ne kadara ayarlandı? Belki azaltmayı dene?

50000 sadece üç çizelge açık (birinde 50000 bar var, diğer ikisinde 3000 civarında)

Terminal aynı anda 210MB RAM yiyor

Test modunda test cihazı 620MB

Win7 x64 lisanslı (dizüstü bilgisayar ile)


 
Dima_S :
pusheax :

Bu, bankaların tatilde olduğu anlamına gelir) Ve tüm bankalar olmadığı için, teklifler hala bir şekilde geliyor.
 

kendim karar veremiyorum   normal mi değil mi Bu, tüm C ve C++ benzeri dillerde doğru mu?

 //------------------------------------
// Script program start function
//------------------------------------
void OnStart ()
  {
   int i,j;
   double a,b;

  a= 7.0 / 200.0 ;
  b= 7.0 /a;

  i=( int )b;
  j=( int ) floor (b);
  
   Print (b, "   " ,i, "   " ,j);
  }

Sonuç: 200.0 199 199

Eger birisi biliyorsa lutfen bana soylesin.

 
victorg :

Aşağıdaki komut dosyasını çalıştırmayı deneyin ( Yazdır işlevinin sıkışmaları hakkında - bu sonraki sorudur ):

Yedelkin :

Teşekkür ederim !
 
victorg :
Ve Yazdır () işlevinin söveleriyle ilgili soru açık mı kalacak? :)
