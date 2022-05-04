Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 710
Değişken dizisinin boyutunu belirlemek gerekliydi, ancak bir hata oluşuyor:
//---
//---
Doğrudan sabitlerle (#define) ve sayısal bir değerle çalışır, ancak çalışmaz. Niye ya?
tol64 :
Niye ya?
Doğrudan sabitlerle (#define) ve sayısal bir değerle çalışır, ancak çalışmaz. Niye ya?
Çünkü #define ile tanımlarken, derleyici, derlemeden önce karşılaştığı makroyu gerekli girişle değiştirir. Bu nedenle görür
hangi MQL5 diliyle çelişmez.
TAMAM. Sonra dalma yapacağım. Bu nedenle, Print() işlevinin açıklamasında " Çift tip veri, noktadan sonra 16 ondalık basamak doğruluğuyla çıktı alınır" yazıyor. Aslında, Print() işlevinin biraz yuvarlatılmış veriler verdiği ortaya çıktı:
MP 0 victorg2 (EURUSD,M1) 11:04:42 Print(DoubleToString(b,16))= 199,9999999999999716
Gerçek şu ki, gerçek bir sayı , 17'den fazla anlamlı basamak olmadan bellekte saklanır.
Farkı hissetmek için bu örneği deneyin:Kılavuzdaki açıklama düzeltilecektir.
sabitlerle - statik dizi ve değişkenle - dinamik. Ve dinamik boyut ArrayResize kullanılarak belirlenir
İkinci ve sonraki boyutların sabit bir boyutu vardır. Sadece sabit olarak ayarlanabilir.
Teşekkür ederim. Söyleyin bana, dizinin hem birinci hem de ikinci boyuttaki boyutu hesaplamalar sırasında belirlenirse ve sabit olamazsa ne yapılabilir? ArrayResize () ile yalnızca ilk boyutu yeniden boyutlandırabilirsiniz. Ve neden bir değişkenin değerini kullanarak bir dizinin boyutunu değiştirebiliyorsunuz, ancak bunu başlangıçta ayarlayamıyorsunuz?
