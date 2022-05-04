Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 701
Dosyaları terminalin paylaşılan klasörüne kaydedin . Bunu yapmak için FILE_COMMON bayrağını ayarlayın.
//---
Windows 7 için yol şöyle olacaktır:
C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Ortak\Files\
//---
Windows XP için zaten yazmışlar gibi görünüyor, yol şöyle olacak:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\
Teşekkürler, çalışıyor ve derleme ve testten sonra dosyayı silmiş gibi görünmüyor!
Evet, win 7 64bit'te maleh'in paylaşımlı klasörünün yolu yardımda gösterilenden farklı "C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files".
(Tekrar teşekkürler, eklemenizi yolu seçtikten sonra gördüm))
Ama yine de soru açık, yukarıdaki hatayı ben mi yazdım yoksa amaçlandı mı?
Böylece insanlar, sertifikayı veya MT5'in kendisini düzenlemem gereken aynı komisyona (mistiklere) basmasın, aksi takdirde iyi sonuç vermez.
Beyler geliştiriciler, lütfen aşağıdaki soruna dikkat edin (ve düzeltin)
Sahibiz inşaat
int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
Programı yardımdan test ederken:
İlk kez dosya okunur ve görülür, ancak uygulama yeniden derlendiğinde, test başlamadan hemen önce test dizinindeki dosya alt klasörle birlikte silinir!
Eğer öyleyse, neden?
Tanım gereği önceden kaydedilmiş hiçbir dosyanın olamayacağı üçüncü taraf testine (aslında bulut dahil herhangi bir yeni yerde) başlarsınız. Test cihazı, terminalin /Files dizininin çalışan kopyasından farklı olan kendi temizlenebilir /Files deposunu kullanır.
Expert Advisor'ın her zaman gerekli dosyalara sahip olmasını istiyorsanız, aşağıdaki yöntemleri kullanın:
Lütfen servis masasındaki 163680 numaralı talebi dikkate alınız.
Bu bir bug gibi görünüyor. Test cihazında 1 döndürür, 0 olmalıdır.
Bir döviz çiftinin birkaç TF'sinin grafikleriyle n'inci sayıda profil oluşturuyorum, bu döviz çiftinin adını profile atıyorum. Terminal yeniden başlatıldıktan sonra profillerin içerikleri "karıştırılır", yani örneğin EURUSD adıyla bir profil açıldığında, terminal pencerelerinde EURCHF çiftleri açılır, profiller yeniden adlandırılır veya klasörlerinin içeriği değiştirilir, hepsi arka arkaya değil, seçici olarak.
Bu, profil adının çift adıyla aynı olmasıyla ilgili olabilir mi?
Trend çizgisi pozisyon değiştirdiğinde orta nokta neden kayboluyor?
Zaman grafiği neden "piyasa incelemesinde" kayboldu, nasıl denir?
Bu bir bug gibi görünüyor. Test cihazında 1 döndürür, 0 olmalıdır.
Demo hesap açarken yanlış gruba giriyor.
Zaman dilimleri arasındaki geçişler sırasında bir değişkenin son değeri nasıl tutulur? Başlatmama-başlatma süreci gerçekleşir, her şey sıfırlanır ... ancak kaydedilmesi gerekir.
Global terminal değişkenleri çalışacak mı?
2. Bir dosya atın, ardından okuyun.