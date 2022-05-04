Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 699
Yani birisi ya gönderisini silmiş ya da üzerinde değişiklik yapmış.
Kuralları unutmadıysam gönderi üç gün içinde düzenlenebilir. Bazen, son mesajları uzun zaman önce yazılmış olan konular açılır.
Yetkili biri kendi ayarlamalarını yapabilir mi? ))))
tol64 :
....
Yetkili biri kendi ayarlamalarını yapabilir mi? ))))
Forex'e yakın, böyle şeyler her zaman olur. Olmasalar bile, oluyor gibi görünüyorlar. Alışmak.
Evet, şaka yapıyordum. Ama her şakada biraz gerçek olabilir. ))
Ve "alışmak" hakkında ... Sanırım buna zaten alıştım. Başkalarının yazdıklarını okumak bile benim için yeterliydi. Bu faaliyetle uzun süredir meşgul olan insanları farklı açılardan farklı bakış açılarından düşünün. Ve ayarlamalar sadece Forex'in yakınında yapılmaz. Her yere getiriliyorlar. Sonsuz küçük parçacıklardan sonsuz büyük miktarlara. Özyinelemede olduğu gibi. ))))
Kenar efektleri, deja vu, zaman döngüleri, kendi yazdığınız yazıların görünmesi/kaybolması. Bütün bunlar, uzay-zaman sürekliliğinde bir anormallik olan Forex adlı bir olgunun sonuçlarıdır.
En güçlü tezahürler, forex'e yakın alanlarda gözlenir. Terminaldeki aynı hatalar, birçok yapı önce düzeltildi, şampiyona arifesinde tartışılan aynı konular - bunların hepsi aynı nitelikte fenomenler.
Firefox tarayıcısında, profilde Başarılar'ın karşısındaki simge görüntülenmez:
//---
Opera ve IE tarayıcılarında her şey yolunda.
Ticaret işlemleri gerçekleştirme olasılığına ilişkin açıklamalar.
Verilen:
1. 1.1 lotluk uzun pozisyon açın.
2. Enstrüman üzerinde işlem yapmak sınırlıdır: sadece bir pozisyonu kapatmak ve/veya sadece anlaşmaları satın almak.
Mevcut pozisyonu kapatmak gereklidir.
Sorular:
1. 1.0 lot için satış emri gönderebilir miyim? Değilse, bu gereksinim istemcide doğrulanıyor mu, yoksa sunucuda reddedilecek mi?
2. Kısmi işlem modunda hacim bazında 1,1 lotluk satış emri gönderebilir miyim? Değilse, bu gereksinim istemcide doğrulanıyor mu, yoksa sunucuda reddedilecek mi?
Bir terminalden farklı sunuculara kolayca bağlanıyorum Light'a hiçbir şekilde ulaşamıyorum.Orijinal Light'ta (onlardan indirdim) her şey yolunda.Nereye bakmalı?
